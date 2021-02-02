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США подали сигнал о готовности к диалогу по «Северному потоку-2» 

Лера Букина 1 час назад
США впервые подали сигнал о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2». Как отмечается, это может произойти при условии, что Германия представит предложения, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта. Об этом, как сообщает ТАСС, написала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — отметил источник газеты.

Иначе проблему по «Северному потоку-2» ну удастся решить, заявили в администрации США.
Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
Handelsblatt отмечает, что США заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации проекта был увязан с механизмом, позволяющим не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
Издание также сообщает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждала в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом тему «Северного потока-2».
Ранее «Рамблер» сообщал, что зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил обращение в суд для защиты «Северного потока-2».
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Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Совет безопасности РФ , Администрация США , Handelsblatt
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