США впервые подали сигнал о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2». Как отмечается, это может произойти при условии, что Германия представит предложения, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта. Об этом, как сообщает ТАСС, написала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — отметил источник газеты.

Иначе проблему по «Северному потоку-2» ну удастся решить, заявили в администрации США

Handelsblatt отмечает, что США заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации проекта был увязан с механизмом, позволяющим не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.