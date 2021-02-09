Число занятых в экономике россиян к концу 2020 года сократилось до 70,77 млн человек, что стало минимумом с 2011 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что ситуация обусловлена пандемией коронавируса.

За прошлый год количество работающих сократилось на 1,65 млн человек, при этом тенденция наблюдается в 80% регионах России. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, говорится в исследовании.

Мордовия, Марий Эл и Карачаево-Черкесия стали регионами-лидерами по сокращению трудящихся.

В Хабаровском крае, Калмыкии, Тыве и Еврейской автономной области, напротив, зафиксирован прирост трудящихся.

В начале 2021 года положение на рынке труда начало приходить в ному, говорил ранее глава Минтруда Антон Котяков . По его словам, уровень занятости вернется к показателям, которые были до пандемии, если до конца года трудоустроится 1 млн человек.

В Минтруде указали на то, что смена стратегий поведения граждан стали одной из основных причин сокращения занятости в связи с пандемией. Там пояснили, что многие не стали заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Резкое уменьшение количества работающих в 2020 году стало следствием закрытия предприятий и сокращения штатов в период пандемии, уверена президент FinExpertiza Елена Трубникова . Однако она указала на то, что нехватка рабочих мест и в то же время недостаток трудовой силы являются фундаментальными проблемами экономики России, которая связаны со структурными и демографическими факторами.

Основной фактор, который повлиял на ситуацию с сокращением численности работающего населения, — демографические последствия 1990-х, в частности низкая рождаемость, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что возвращение к прежнему уровню занятости возможно через 4-5 лет.