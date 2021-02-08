Репетитору по английскому языку у частного работодателя и няне для новорожденного с хорошим знанием французского языка предлагается заработная плата до 200 тысяч рублей в феврале в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Также одни из самых высоких зарплат предлагают традиционно в IT-сфере. Например, системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

На высокую зарплату может рассчитывать и эксперт по недвижимости — до 200 тысяч рублей в месяц. Руководитель интернет-магазина в крупной компании может получать до 300 тысяч рублей, юрист первичного приема в Москве — от 200 тысяч рублей.