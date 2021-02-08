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Названы высокооплачиваемые московские вакансии 

Лера Букина 1 час назад
Репетитору по английскому языку у частного работодателя и няне для новорожденного с хорошим знанием французского языка предлагается заработная плата до 200 тысяч рублей в феврале в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Также одни из самых высоких зарплат предлагают традиционно в IT-сфере. Например, системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.
Пенсию в России захотели поднять до 22 тысяч рублей
На высокую зарплату может рассчитывать и эксперт по недвижимости — до 200 тысяч рублей в месяц. Руководитель интернет-магазина в крупной компании может получать до 300 тысяч рублей, юрист первичного приема в Москве — от 200 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что начальнику отдела труда сети автомобильных дилерских центров предлагают 150 тысяч рублей на руки. На аналогичную зарплату может рассчитывать юрист правовой компании с офисом в центре города, следует из одного из федеральных порталов вакансий.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , РИА Новости
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