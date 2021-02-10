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ФРГ предложила США выкуп за отмену санкций против «Севпотока-2» 

Лера Букина 2 часа назад
Министр финансов Германии Олаф Шольц предлагал Администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток-2», пишет «Прайм» со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что ФРГ была готова оказать финансовую поддержку США в размере до 1 миллиарда евро. Германия взамен ожидала, что будущее законодательство США, на основании которого были бы введены санкции против проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано».
ЕС признал неспособность помешать строительству «Северного потока-2»
Как отмечается, предполагалась блокировка этих законотворческих инициатив «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».
Исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер не оценил такую инициативу, назвав ее «грядной сделкой за счет третьих лиц». Другие оппозиционные политики также раскритиковали предложенный «выкуп» Шольца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Газпроме» подтвердили завершение работ по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании в апреле.
Комментарии
Экономика , Видео , Олаф Шольц , Дональд Трамп , Газпром , ЕС , Deutsche Welle
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