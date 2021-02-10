ФРГ предложила США выкуп за отмену санкций против «Севпотока-2» 

Министр финансов Германии Олаф Шольц предлагал Администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток-2», пишет «Прайм» со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что ФРГ была готова оказать финансовую поддержку США в размере до 1 миллиарда евро. Германия взамен ожидала, что будущее законодательство США, на основании которого были бы введены санкции против проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано».

Как отмечается, предполагалась блокировка этих законотворческих инициатив «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».

Исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер не оценил такую инициативу, назвав ее «грядной сделкой за счет третьих лиц». Другие оппозиционные политики также раскритиковали предложенный «выкуп» Шольца.