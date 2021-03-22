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Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег 

Лера Букина 2 часа назад
Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег
Фото: РИА Новости
В России раскрыта новая схема обналичивания средств. Как выяснилось, фиктивные компании перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом, как пишут «Известия», говорится в бюллетене Росфинмониторинга.
С помощью оперативного доведения информации о рисках банки смогли настроить системы мониторинга так, чтобы выявлять подобные операции и применять необходимый набор превентивных мер. По этой причине схема не получила широкого распространения, отметили в Росфинмониторинге.
Новая модификация является одной из возможных обходных схем обналичивания денег, отметили в Банке России.
О новой схеме уже осведомлены в Росбанке, «Зените» и УБРиР. Отслеживать такие действия начали еще 2019 году, говорит начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.
Чаще всего замешаны в подобных схемах участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где есть значительный оборот «живых денег».
Уплата налогов за третье лицо в обмен на наличную выручку — пока не самая распространенная схема. Ранее чаще фиксировались случаи фактического обналичивания средств через розничные организации, когда средства перечисляли формально за товар, получая в ответ документы и наличные деньги, рассказал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.
Новая схема направлена на то, чтобы наличные средства добросовестных покупателей не вносились в кассу компании, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов. Вместо этого оплату, которая равна стоимости покупки, производит по фиктивным основаниям «заказчик кеша».
Ранее «Рамблер» сообщал, что за 2020 год российские банки выявили сомнительные финансовые операции на сумму более 34 млрд рублей, которые проводились под видом борьбы с пандемией.
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Комментарии
Экономика , Давид Капианидзе , Анатолий Логинов , Людмила Соколова , Уральский банк реконструкции и развития , Росбанк , Росфинмониторинг , Банк Зенит , Центральный банк России , газета "Известия"
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