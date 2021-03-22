Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания денег 

В России раскрыта новая схема обналичивания средств. Как выяснилось, фиктивные компании перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом, как пишут «Известия», говорится в бюллетене Росфинмониторинга

С помощью оперативного доведения информации о рисках банки смогли настроить системы мониторинга так, чтобы выявлять подобные операции и применять необходимый набор превентивных мер. По этой причине схема не получила широкого распространения, отметили в Росфинмониторинге.

Новая модификация является одной из возможных обходных схем обналичивания денег, отметили в Банке России

Чаще всего замешаны в подобных схемах участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где есть значительный оборот «живых денег».

Уплата налогов за третье лицо в обмен на наличную выручку — пока не самая распространенная схема. Ранее чаще фиксировались случаи фактического обналичивания средств через розничные организации, когда средства перечисляли формально за товар, получая в ответ документы и наличные деньги, рассказал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе

Новая схема направлена на то, чтобы наличные средства добросовестных покупателей не вносились в кассу компании, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов . Вместо этого оплату, которая равна стоимости покупки, производит по фиктивным основаниям «заказчик кеша».