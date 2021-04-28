Андрей Крутских. Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД

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«Пусть попробуют», – сказал он, комментируя угрозу отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, передает РИА «Новости».



«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», – отметил Крутских.

По его словам, то, что эти акции не предпринимаются – свидетельство того, что за последние годы при президентстве Владимира Путина Россия укрепила свою обороноспособность. «И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», – добавил он.

Крупнейшая фракция Европейского парламента , Европейская народная партия (ЕПН), захотела отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил представитель партии на брифинге в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Представитель ЕПН выразил сожаление в связи с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По его словам, фракция выступает за расширение ограничений в отношении России. В частности, меры могут коснуться российских олигархов, а также включать в себя запреты на поездки и даже отключение России от SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.

Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы отключить Россию от SWIFT. По его словам, министр иностранных дел соседней страны просто сотрясает воздух и «нагнетает антироссийскую истерию», пишет РИА Новости.

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Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом,— это нагнетание антироссийской истерии, — сказал Косачев.

По его словам, странам Евросоюза совсем не нужны другие продукты, которые производит государство. В частности, ЕС не требуются сельхозпродукты и украинские рабочие руки. Что же касается технологий и лекарств, то здесь вице-спикер Совфеда отметил, что их «местная экономика давно не производит».

Очередное заявление господина Кулебы — это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт — русофобию, — добавил Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что со стороны Евросоюза есть высокий спрос на этот «продукт», однако отношения ЕС с Россией должны определяться не этим. По его словам, в них «должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм». Косачев уточнил, что со стороны РФ такого принципа определённо придерживаются, о чём говорил накануне президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

В России существует база для создания аналога платёжной системы SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

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«Я убеждён, что и Правительство, и Центральный банк должны делать всё, чтобы эта база была надёжная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — отметил Лавров.

Банк России собирается нарастить долю сообщений через российский аналог SWIFT на треть и довести ее до 30% к 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на стратегию регулятора по развитию национальной платежной системы.

Аналогом SWIFT выступает система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Отмечается, что для наращивания числа пользователей национальной системы передачи финансовых сообщений, ЦБ РФ намерен понизить издержки новых участников, в частности, с помощью внедрения технологии прикладных программных интерфейсов (API).

Ожидается, что это поможет расширить возможности интеграции СПФС с другими системами обмена финансовой информацией.

Еще одной приоритетной задачей Банка России является присоединение к системе участников-нерезидентов. Для достижения этой цели необходимо в российском аналоге SWIFT оптимизировать процедуру с помощью внедрения «коробочного» решения.

Сценарий Центробанка является вполне реалистичным с учетом сегодняшней геополитической ситуации, считает вице-президент Росбанка Александр Рахманин. Вместе с этим он считает, что российский аналог пока не может рассматриваться как полноценная альтернатива SWIFT в связи с ограниченным функционалом, не позволяющим переводить денежные средства в страны дальнего зарубежья.

В настоящее время система СПФС может быть альтернативой SWIFT, однако лишь при расчетах российских банков между собой и с организациями в СНГ, отметил исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

Если Россия будет принудительно отключена от SWIFT, на обеспечение необходимых мощностей в СПФС потребуется три-четыре года, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нельзя исключать ограничения пользования платежными системами Visa и Mastercard в России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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«Мы можем с уверенностью констатировать одно — что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств. Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс», — заявил он.

Официальный представитель Кремля назвал создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, — лучшим способом хеджирования санкционных рисков. Также он выразил уверенность, что в будущем российская платежная система «Мир» получит глобальное распространение.

«Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла», — констатировал Песков.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта в Донбассе или ухудшения состояния здоровья Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В числе возможных мер он назвал отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать иностранные банки участвовать в ней, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

В России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT была создана система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

"Российский опыт показывает, что построить систему для передачи финансовых сообщений можно в относительно короткие сроки. Вопрос в том, как уговорить банки, особенно зарубежные, ею пользоваться. Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно", — рассуждает Достов.

Альтернатива SWIFT в любом случае будет управляться из какого-то государства, и ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими, поясняет эксперт. Сохраняется и угроза внешних санкций для государств — участников такой системы.

"Есть также риск фрагментации денежных переводов: нет никаких гарантий, что такую систему не захотят сделать в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и так далее. Поэтому, на мой взгляд, нужно начать разговор не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые бы защитили добросовестный бизнес от влияния санкций. Либо целесообразно подумать над полностью децентрализованной, глобальной системой передачи финансовых сообщений, которая бы не контролировалась ни одним государством – но без широкого консенсуса здесь не обойтись", — добавил эксперт.