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Майонез и сосиски максимально подорожали в апреле

Лера Букина
1 час назад
Стоимость продуктов в несетевой рознице в апреле выросла на 0,67% и на 4% год к году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».
Больше всего подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на 3% в сравнении с мартом и на 4% за год).
На 2% за месяц увеличилась розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин росли в цене в среднем на 1%.
В ряде категорий средняя стоимость в несетевых магазинах немного снизилась. Так, сметана в течение апреля стала дешевле на 2%, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Стоимость воды, чая, кофе и пряников практически не росла.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росстат объявил о замедлении инфляции.
Экономика,Видео,Росстат,
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