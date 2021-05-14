Стоимость продуктов в несетевой рознице в апреле выросла на 0,67% и на 4% год к году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

Больше всего подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на 3% в сравнении с мартом и на 4% за год).

На 2% за месяц увеличилась розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин росли в цене в среднем на 1%.

В ряде категорий средняя стоимость в несетевых магазинах немного снизилась. Так, сметана в течение апреля стала дешевле на 2%, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Стоимость воды, чая, кофе и пряников практически не росла.