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"Достаточно подозрения": юрист о попадании Юрия Хованского в список экстремистов

Елена Прошина
30 минут назад

Включение Юрия Хованского в список террористов и экстремистов не может повлиять на решение суда по его делу. Об этом "Рамблер" рассказал Алексей Добрынин, управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper

"Достаточно подозрения": юрист о попадании Юрия Хованского в список экстремистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На практике подобное включение никаким образом не может повлиять на приговор. Это две абсолютно разные вещи", - заявил он.

В то же время, юрист отметил, что включение блогера в реестр существенно ограничит его финансовые возможности.

"Все его счета и электронные кошельки будут заблокированы, а расходы будут находиться под контролем государства. По закону в месяц блогер сможет снимать со счетов только 10 000 рублей, а также социальные выплаты (стипендии и пособия). Расходы, превышающие данную сумму, будет необходимо дополнительно согласовывать с Росфинмониторингом", - отметил Добрынин.

По словам специалиста, согласно закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), в данный список включаются граждане, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Для включения в список достаточно факта подозрениях совершении соответствующего преступления либо предъявления обвинения в совершении преступления террористического либо экстремистского характера", - добавил он.

При этом единственным средством для исключения из списка может быть оправдательный приговор либо прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

"В связи с этим, включение блогера в список - не удивление, а, скорее, закономерность", - отметил юрист.

Блогер и комик Юрий Хованский был включен в список террористов опубликованный на сайте Росфинмониторинга. Причиной стало возбуждение против него уголовного дела за публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Экономика,Юрий Хованский,Росфинмониторинг,
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