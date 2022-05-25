По всей видимости, мы можем говорить о регулятивных препонах, которые Соединенные Штаты намерены установить в отношении собственных кредиторов, держателей российских облигаций. Но это сейчас также можно рассматривать как предпосылку к тому, чтобы Соединенные Штаты объявили в скором времени дефолт России. Объявили не потому, что созрели социально-политические обстоятельства, которых они ждут в России и которых нет и в помине, а потому что наступает момент отчаяния для США, и нужно сделать хотя бы что-то.
В то же самое время для России нет никакой угрозы от того, что Соединенные Штаты создадут дополнительные проблемы в выплатах по долговым бумагам американским держателям. Или вообще объявят, что в России произошел дефолт. Никакого влияния ни на рубль, ни на фондовый рынок это не окажет. Более того, у министерства финансов есть множество вариантов, как выплачивать деньги кредиторам из любых государств. Американским, европейским - каким угодно. Это можно делать посредством банков в нейтральных или дружественных государствах. Деньги могут поступать туда и там оставаться. Причем, насколько я понимаю, эти платежи можно проводить в любой валюте. Можно выплачивать в рублях. Но деньги будут складироваться на счетах до того момента, когда кредиторы сами захотят ими воспользоваться. Или пока обоюдно не будут сняты санкции и контрсанкции.
Никакой угрозы для российской экономики в этих играх Вашингтона нет. Российская экономика не пострадает от того, что американцы в какой-то момент просто объявят, что у нас произошел дефолт. Хотя бы потому, что дефолт уже произошел на Западе, и это не имело каких-то грандиозных последствий. То есть когда Соединенные Штаты, Евросоюз
, Англия отказались платить по своим обязательствам российским держателям - это дефолт. Они не имели права этого делать в соответствии с контрактами, в соответствии с законами, которые есть в этих странах. И отчасти на этом основании потом будут вестись судебные разбирательства. По крайней мере судебные разбирательства, инициированные Банком России
. Но это будет долгая история. Пока же мы можем сказать, что с западной финансовой системой ничего не случилось от того, что они фактически объявили дефолт по своим обязательствам в отношении российских держателей бумаг. И если они скажут, мол, мы объявляем в России технический дефолт, - это тоже ни на что не повлияет. Пожалуй, это только дополнительно дискредитирует систему SWIFT и вообще систему западного банкинга, западную правовую систему. Это произойдет. Иных последствий я не предвижу.