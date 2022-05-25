Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение Минфина США не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Специалист отметил, что эти действия американцев не представляют серьезной угрозы для российской экономики.

Ранее Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. После этого в Минфине РФ заявили, что продолжат проводить выплаты по внешнему долгу в рублях.