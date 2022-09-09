Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с ценами на газ. Он рассчитывает на получение скидки при его покупке. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Интерфакс».

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», - подчеркнул Эрдоган.

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Агентство «Анадолу», в свою очередь, сообщило, что президент Турции также заявил о намерении обратиться с просьбой к Путину о начале поставок российской агропродукции по «зерновому коридору».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился, что у России нет целенаправленного намерения сократить поставки газа в Европейский союз. Его слова передает турецкий телеканал NTV.

«Конечно, Россия не принимала произвольно таких решений и не предпринимала таких шагов. Европа не такая комфортная и мирная, как предполагалось», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в сложившейся ситуации у Турции пока нет проблем, с которыми столкнулись европейские страны, поскольку Россия не применяла никаких санкций против страны.

Эрдоган также упомянул встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась цена на поставляемый из России в Турцию газ. Он подчеркнул, что РФ может предоставить стране максимально выгодные условия по импорту топлива.

Эрдоган также выразил надежду, что тарифы на газ для населения Турции снизятся уже в 2023 после того, как страна сама начнет добывать его на «новом месторождении в турецком секторе Черного моря».

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что западные страны находится в панике в связи с тем, как проведут текущую зиму в условиях растущих цен и энергетического кризиса. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Хорватии, передает РИА «Новости».

«Есть тема энергетического кризиса. Цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Западные страны в панике относительно того, что будут делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», — сказал он.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Запад поставляет украинской армии некачественное вооружение и ведет провокационную политику в вопросе российско-украинского урегулирования. Он отметил, что это не приведет к нужному результату. Вучич, в свою очередь, заявил, что предстоящая зима в европейских странах будет холодной, а следующая может стать полярной.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. По его мнению, грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.

Ряд стран Евросоюза выступили за введение потолка цен на газ от всех поставщиков, не только от российских. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, среди таких стран оказались Италия, Греция и Польша. Предложение по введению предельной цены на газ потребует, скорее всего, одобрения всех 27 стран Евросоюза. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают введения предельной цены на газ из РФ. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок из России, что не отвечает интересам как Венгрии, так и всей Европе.

«Откровенно говоря, русские, вероятно, примут ответные меры», — цитирует Financial Times главного советника премьер-министра Греции по энергетике Никоса Цафоса.

Сторонники введения предельной цены на газ предлагают установить ее выше, чем цены в Азии и США, что будет побуждать трейдеров поставлять энергоресурс в Европу.

Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в пятницу на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров энергетики ЕС.

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"Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов", - сказала она.



"Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергетическим кризисом] на следующей неделе", - сказала Симсон.

Она также подчеркнула, что ЕК считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины".

Российский газ и СПГ

Симсон пообещала провести "технические встречи со странами, которые особенно зависят от российского газа".

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Брюссель в случае введения потолка цен на российский газ и полного прекращения его поставок в ЕС со стороны Москвы, Симсон заявила, что "никто не гарантирует", что это произойдет.

Симсон предупредила, что введение потолка цен на сжиженный природный газ, которым Евросоюз пытается заменить значительно более дешевый трубопроводный российский газ, "может подорвать безопасность поставок". Ранее этот же тезис высказала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что в случае введения потолка цен на СПГ танкеры с ним могут "просто развернуться и пойти в противоположную от Европы сторону".

В свою очередь министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела заявил на той же пресс-конференции, что вопрос потолка цен на газ "был наиболее сложным в ходе дискуссии". "Министры согласились с необходимостью найти срочное решение. Вместе с Еврокомиссией нам надо работать быстро и найти скоординированное решение, чтоб смягчить высокие цены [на энергию] как можно скорее", - сказал Сикела.

Пять мер Еврокомиссии

К министерской встрече Еврокомиссия подготовила набор из пяти предложений по ответу на газовый кризис в России. По имеющейся информации, она предложила ввести потолок цен на российский газ на уровне €520 за тысячу кубометров, потребовать от стран ЕС сократить расход электричества в общей сложности на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5% сверх этого в пиковые часы. Также Еврокомиссия предложила установить лимиты цен на электричество, вырабатываемое на предприятиях с более низкой себестоимостью энергии, чем на газовых ТЭС, в частности на АЭС, ГЭС, полях ветряков, а также предоставить субсидии наиболее уязвимым группам граждан и бизнеса.

Cловенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что европейский рынок электроэнергии и газа рухнул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио «Первый».

«Европейский рынок газа и электроэнергии буквально рухнул и сегодня не функционирует», — отметил Голоб.

1 сентября Словенское агентство печати сообщило о том, что власти Словении и Франции подготовят предложения по стабилизации цен на энергоносители.

8 сентября агентство Bloomberg написало, что страны Европы спасутся от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ), которые дешевле и экологичнее наземных установок.

В тот же день газета Politico сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетовал, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз не может в течение нескольких недель обсуждать энергетический кризис, нужно принимать меры, так как экономика региона может остановиться.

«Еще несколько таких недель (обсуждения энергетических проблем ЕС. — «Газета.Ru»), и европейская экономика просто остановится», — сказал он.

По словам премьера, это приведет к деиндустриализации и социальному возмущению, а восстановить экономику будет сложнее, чем проводить манипуляции на газовых рынках.

Ранее Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский.

Евросоюз должен ограничить стоимость закупки российского газа на уровне 80 евро за мегаватт-час, такую «справедливую» цену назвал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо, его слова передает РИА Новости.

«Если Путин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — отметил он.

Ранее Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из России в 90 евро за мегаватт-час.

Полный отказ Италии от закупок российского газа возможен к осени 2024 года, говорил в августе и.о. премьер-министра страны Марио Драги. Ранее ряд итальянских политиков поддержали идею введения потолка цен на газ, но выступили за различные подходы в этом вопросе. Одни полагают, что нужно ввести такую меру на национальном уровне и как можно скорее, другие настаивают на общеевропейском ограничении.