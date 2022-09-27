«История выглядит дикой»: кому выгодна авария на «Северном потоке»

«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока –2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно».
«Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом, эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич.
Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
Падение давления в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии.
Он назвал информацию от «Газпрома» и компании-оператора «тревожными новостями».
«Речь идет о неких разрушения в трубе в датской зоне и значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует разбирательств», — сказал Песков, подчеркивая, что в Кремле «обеспокоены новостями».
Также он прокомментировал публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии.
«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать информацию.
Песков также отметил, что «до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя».
Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцаув заявил, что утечки на газопроводе «Северный поток» может быть следствием преднамеренного действия, т.к. там не маленькая трещина, а «большая дыра». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Berlingske.
«Мы обеспокоены тем, что там произошло. И если на подходе еще что-то», — сказал Беттцаув.
Он подчеркнул, что повреждения на газопроводе значительные. По его словам, речь идет не о «маленькой трещине», а о «действительно большой дыре».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет Польшу с норвежским шельфом через Данию, заявил, что прерывание работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» является актом саботажа. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа», — сказал он.
По словам премьера, произошедшее может означать проявление эскалации ситуации на Украине.
Сейсмолог Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети, заявил изданию SVT, что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва.
По информации издания, измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали сильные подводные взрывы в районе, где произошла утечка газа в понедельник. Немецкие власти расследуют происшествие на газопроводах как преднамеренную атаку.
«Нет никаких сомнений в том, что это взрывы <...> Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — пояснил Лунд.
Он добавил, что район, где произошла утечка газа, обычно не используется для военных учений.
Разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не влияют на безопасность снабжения Европы топливом. Так оценил последствия утечек представитель пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Тим Макфи, передает РИА Новости.
Чиновник рассказал, что Еврокомиссия была проинформирована о трех утечках, которые произошли на трубопроводах, и продолжает следить за развитием событий.
«На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку-1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток-2" не авторизован на данный момент», — добавил он.
Биржевая стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1900 за 1 тыс. куб. м. Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась на 11%, до €192,84 за 1 МВт•ч, или $1948 за 1 тыс. куб. м., следует из данных биржи ICE по состоянию на 12:22 мск.
Повышение цен произошло после заявления компании Nord Stream AG о том, что чрезвычайное происшествие, которое произошло практически одновременно на нитках газопровода системы «Северный поток», является беспрецедентным.