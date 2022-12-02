Вице-премьер России Александр Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда. Об этом он заявил журналистам, комментируя информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в "Транснефть" на поставку 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.

"Театр абсурда - то, чем они занимаются", - сказал он. Новак при этом не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей поставок нефти, отметив, что сам узнал об этом в СМИ.

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Несмотря на заявления польских властей об отказе от российской нефти, госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

Так, в компании «Транснефть» уже подтвердили наличие соответствующей заявки от властей Польши. Как отметил вице-президента компании Сергей Андронов, польская сторона оставила заявку на покупку нефти через Белоруссию. При этом он добавил, что в преддверии начала действия нефтяного эмбарго организация поставок не изменилась, передает «Коммерсант».

При этом в польской госкомпании заверили, что только запросили информацию для того, чтобы в случае необходимости забронировать часть транзита. В Orlen также отметили, что Польша будет «соблюдать все требования и санкции».

Напомним, страны G7 намереваются ввести в действие лимит цен вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть 5 декабря. JPMorgan Chase & Co предсказывает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 введут лимит цен.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о намерении властей республики добиться наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Его слова передает ТАСС.

Рау пояснил, что в случае введения ограничений, Польше не придется платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. Он подчеркнул, что Варшава «обязалась использовать» российское топливо лишь до конца этого года. Министр указал, что это касается нефти из северной ветки газопровода «Дружба».

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«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал глава МИД.

Рау отметил, что это является важным моментов для республики. Он уточнил, что Польша надеется на скорейшее принятие нового пакета санкций.

15 октября стало известно о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе». Сообщалось, что работоспособность поврежденного трубопровода была полностью восстановлена.

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава призывает Европейский союз «как можно скорее» отказаться от поставок российской нефти. Об этом он заявил журналистам, уточнив, что отказ от российских энергоресурсов сейчас одна из основных тем для дебатов в Евросоюзе.

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«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», — сказал Моравецкий.

28 ноября газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что предложение Польши снизить обсуждаемое в ЕС ограничение цены на нефть в два раза может негативно сказаться на единстве союза. В издании отметили, что обсуждение лимита цены на нефть продолжается.

25 ноября министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки голубого топлива, объем которых в 2023 году должен составить 13,5 миллиарда кубометров, или 15% от объема газохранилищ. Новые правила позволят странам совместно покупать газ, но уже на мировых рынках, сказано в документе.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между странам Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. По словам собеседников издания, Польша и страны Прибалтики отвергают цену в 65 долларов за баррель, так как это «слишком щедро» для России.

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) готовы поддержать решение Евросоюза ввести потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель уже в ближайшее время. О том, что группа почти достигла соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя коалиции.

Источник отметил, что переговоры завершатся в ближайшие дни, решение будет озвучено не позднее 5 декабря. По его словам, представители G7 очень близки к согласованию меры и, «похоже, довольны» обсуждаемым механизмом, который направлен на ограничение доходов России от продажи нефти. При этом мера подразумевает сохранение адекватных объемов поставляемого топлива на мировой рынок.

Страны ЕС уже предварительно согласовали потолок цен, однако еще не могут принять меру из-за Польши, которая настаивает на более низкой предельной цене, в 30 долларов за баррель. Если страна согласится на сделку, механизм будет одобрен всеми правительствами ЕС в письменной форме до 2 декабря.

Потолок цен должен вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю. Источники агентства Bloomberg ранее сообщали, что оценка и пересмотр предельной цены на нефть из России могут проходить каждые два месяца начиная с января 2023 года.

По данным Argus, большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго. В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение. При этом два государства — Италия и Болгария — значительно нарастили закупки.

ФРГ и Польша подписали совместную декларацию о взаимной поддержке в области нефтяной безопасности двух стран, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство экономики Германии.

Как сообщается, подписи под данным документом поставили министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Хабек заявил, что поэтапный отказ от закупок нефти из России является проблемой для нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше. По его словам, данная декларация является важным шагом, который укрепляет энергетическую безопасность обеих стран.

«Германия и Польша признали взаимозависимость нефтяных рынков в Польше и в восточной Германии, как в плане нефтепродуктов, так и в плане общей нефтяной инфраструктуры», — сказано в заявлении немецкого Минэнерго.

Отмечается, что, стороны, подписав декларацию, желают «обеспечить работу польских НПЗ в Гданьске и Плоцке и немецких НПЗ в Шведте и Леуне, а также их снабжение достаточным количеством сырой нефти».

Введение предельных цен на российскую нефть может обернуться для западных стран негативными последствиями и изменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Несмотря на хитрую логику, план «Большой семерки» (G7 — «Газета.Ru») либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива», — заявил обозреватель журнала Мэтью Мэй.

При этом страны Европы до сих пор не могут договориться между собой о единой планке предельных цен. Не вселяет оптимизма и сама идея предельных цен на российское сырье, так как эта мера приведет к экономической многополярности, невыгодной США. При этом Россия может ответить на данную инициативу запретом на продажу нефти тем странам, которые поддержали «потолок».

«Если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до 380 долларов за баррель. Если это произойдет, цена экономической кампании Запада против Москвы может стать непосильной для всех», — привел июльский прогноз банка JPMorgan Мэй.