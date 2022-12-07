Санкции против России захотели изменить

Ряд стран ЕС, в числе которых Германия и Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия, просят Еврокомиссию (ЕК) скорректировать санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России, так как текущие ограничения задерживают жизненно важные поставки в бедные страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, в котором государства выступают с соответствующей позицией.

Согласно документу, обращающиеся к Еврокомиссии страны утверждают, что санкции препятствуют торговле продуктами питания и удобрениями.

Как пишет издание, правительства и транспортные операторы стран ЕС считают предоставленные ЕК инструкции по разрешению транзита российского зерна и удобрений недостаточно надежными с правовой точки зрения.

Так, по данным Financial Times, грузы иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, потому что компании опасаются участия в сделках, связанных с находящимися под санкциями лицами.

Принятие странами G20 итоговой декларации на саммите в Индонезии может вновь открыть России путь на мировой продовольственный рынок. Для этого нужно обеспечить исполнение ранее достигнутых договоренностей в рамках зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о решении «двадцатки» вывести гуманитарную деятельность из-под санкций и перспективах поставок российского зерна экспорт.

«Ведется работа над тем, чтобы та часть зерновой черноморской сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки. Но нужно обеспечить полное исполнение ранее достигнутых договоренностей», — пояснил Песков.

Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о блокировке российских судов с удобрениями и продовольствием и заявлял о готовности передать эту продукцию нуждающимся странам бесплатно. Часть зерновой сделки, которая предполагала снятие санкций с этой категории продукции, до сих пор не была выполнена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии.

«Определённые проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера. И здесь можно поспорить с господином Шольцем, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям... Также было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам... Очевиден вред этих санкций и для экономики ФРГ», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил о намерении долго сохранять санкции против России.

Энергетичесому кризису в Европе не видно конца, а ослабление Российской Федерации за счет ценовых ограничений или эмбарго практически невозможно. Об этом пишет Economist.

«Никакое эмбарго не истощит российскую казну», — говорится в статье.

По мнению обозревателей газеты, можно выделить три сценария развития кризиса, каждый из которых неблагоприятным образом скажется на экономике Европе, в то время как Россия всегда сможет найти выход из положения.

Так, по первому сценарию Европа может ввести эмбарго на нефть РФ и запретить страховать суда с российскими энергоносителями. Это приведет к тому, что европейские страны лишатся 84 млрд кубометров газа, что составляет 17% от годовой нормы потребления.

Во втором случае Россия может перекрыть трубопровод через Украину. В таком случае Европа потеряет ежегодные поставки в размере 10 млрд кубометров газа.

Если же поставки сжиженного природного газа вовсе прекратятся, Европе придется принять ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. При таком сценарии Россия может обратиться к ОПЕК с просьбой сокращать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.

Последний план предполагает, что Россия закроет «Турецкий поток» и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии. В итоге Европа не сможет ежегодно получать 70 млрд кубометров. В таком случае Евросоюз потеряет $250 млрд в 2023 году и $200 млрд в 2024-м.

Ранее газета Financial Times писала, что Россия обеспечивает безопасность полетов гражданских самолетов вопреки санкциям Запада.

Санкции Евросоюза в отношении России не оказывают влияния на поставки продовольствия по всему миру. Об этом заявил в четверг журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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"Санкции против России специально направлены, чтобы ослабить потенциал финансирования Россией войны, они не направлены ни на кого другого. Они не направлены на сельское хозяйство или удобрения, которые не подпадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствуют действительности, а также последствия санкций должны быть тщательно измерены", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что санкции не должны влиять на логистические факторы.

"Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", - пояснил глава внешнеполитической службы ЕС, говоря о возможном влиянии санкций на Казахстан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения об отсутствии санкций со стороны Евросоюза в отношении российского продовольствия и удобрений являются ложными. О этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал очередное заявление... о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что, несмотря на отсутствие рубрик «удобрения и продовольствие из России» в санкционных списках, существует запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка «Россельхозбанк», обслуживающего свыше 90% всех поставок продовольствия из страны. Помимо того, в список рестрикций также включен запрет на доступ российских судов в европейские порты, а зарубежных — в российские.

По словам Лаврова, санкции также касаются фрахта и страхования судов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве не видят существенных сдвигов по выполнению части зерновой сделки, касающейся доставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Его слова передает ТАСС.

«Сделка состоит из двух частей — по вывозу украинского зерна и по обеспечению доступа российских сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок. По второй части мы не видим существенных сдвигов, но мы будем вместе с ООН этого добиваться», — сказал Вершинин.

По словам дипломата, контакты с ООН по вопросу экспорта сельхозпродукции идут постоянно и Россия добивается, чтобы организация выполняла свои обязательства.

«У нас эти контакты идут постоянно, прошло несколько раундов консультаций в Женеве и в России, в других местах. Мы настойчиво добиваемся того, чтобы все обязательства, которые взяты Секретариатом ООН в отношении этой части сделки были выполнены», — заявил замглавы МИД.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского писала, что организация ведет переговоры по разблокировке российских удобрений с Латвией по запросу РФ.

По информации издания, в Латвии заблокировано более 80% российских удобрений, находящихся в зарубежных портах.

До этого РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало, что в Киеве продолжается подготовка провокации, нацеленной на срыв инициативы ООН добиться возобновления транзита аммиака.

Эксперты ООН выступили в Женеве с заявлением, в котором выразили обеспокоенность социальными и экономическими последствиями односторонних санкций, применяемых некоторыми странами, включая США и государства ЕС. В документе, опубликованном в среду, говорится, что исключения из подобных мер - так называемые "гуманитарные изъятия", разрешающие поставки в подвергшиеся санкциям страны продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости, являются неэффективными, что осложняет работу по оказанию помощи уязвимому населению.

"Мы серьезно обеспокоены глубокими социальными, экономическими и гуманитарными последствиями, вызванными широкими и многогранными ограничениями, вытекающими из целенаправленных, секторальных, экономических и финансовых санкционных режимов", - отметили эксперты.

По их мнению, эти последствия "едва ли могут быть сбалансированы и смягчены гуманитарными изъятиями, предусмотренными, в частности, для [поставок] продовольствия, лекарств и медицинского оборудования".

В заявлении говорится о "структурных нестыковках" при предоставлении исключений из санкций по гуманитарным соображениям, что "серьезно затрагивает работу и поведение гуманитарных операторов", подрывая "их способность срочно реагировать". У гуманитарных организаций, доноров и финансовых институтов часто нет экспертных возможностей, чтобы разобраться в "сложных и взаимосвязанных санкционных режимах". Исключения из санкций по гуманитарным соображениям "нередко являются слишком техническими и открытыми для различных интерпретаций". Это вызывает опасения перед возможным непреднамеренным нарушением санкций и приводит к чрезмерному усердию в их соблюдении и стремлению избежать рисков. Кроме того процедура выдачи лицензий о гуманитарных изъятиях может затягиваться "с серьезными негативными последствиями" для населения, нуждающегося в помощи.

Эксперты ООН призвали мировое сообщество "начать конструктивный и инклюзивный диалог о гуманитарных последствиях односторонних санкций" и предпринять конкретные шаги для решения проблемы чрезмерного усердия в их соблюдении. "Мы поставили эти вопросы перед Соединенными Штатами и Европейским союзом", - отмечается в заявлении. Подписи под этим документом поставили спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань, независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор и спецдокладчик по вопросу о праве на питание Майкл Факхри.

Проект нового пакета санкций Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на вещание четырех российских каналов, а также запрет на сделки с маркетинговыми компаниями РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times.

По данным издания, в проект входит «запрет на четыре российских медиаканала», а также «контроль над экспортом продукции двойного назначения на сумму более 2,3 миллиарда евро и запрет на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка».

Также стало известно, что в новый пакет санкций должен войти запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России, а также запрет на транзакции еще с тремя российскими банками в рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС.