Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению «пробки» из нефтяных танкеров в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — сказала Йеллен.

Она также отметила, что турецкая сторона разделяет интересы США в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.

На входе в Босфор снова пробка из танкеров, сообщает Financial Times. Газета винит Турцию в блокировке поставок нефти на мировой рынок. Причина в проблемах со страховкой из-за санкций против России и потолок цен. Однако по бумагам это в основном казахстанская нефть, рассказали газете осведомленные чиновники, а на нее санкции не распространяются.

Информация Financial Times о проблеме не соответствует действительности, говорит управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов:

«Никто, кроме Financial Times, ничего не пишет, нигде нет новостей, Турция ничего не говорит, никто на руках не имеет никакого документа, ни один капитан не пожаловался, ни одна нефтяная компания, никто ничего не сказал, очереди не видно. Значит, в Лондоне кто-то это придумал. Британские власти всегда играют в длинную игру. Турция тоже бельмо на глазу, действует независимо и по своему усмотрению, никого не слушает. У нас давно уже вся нефтянка находится в руках Британии, это известный факт, вот они и поднимают бучу. При этом слова о том, что шесть дней стоят танкеры, появились 7 декабря, а ценовой потолок введен в 00:00 5 декабря, соответственно, когда появилось сообщение, прошло гораздо меньше времени».

Почему у танкеров с казахстанской нефтью могли возникнуть проблемы в Турции? Версия ведущего эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова:

«Тут очень много неясного. Например, из России танкеры грузятся в стандартном режиме, у нас никаких задержек нет, танкеры заходят и уходят, и никаких жалоб на проблемы с нефтью из Новороссийска нет. Еще один вопрос, почему именно казахская нефть? На самом деле, эта история может быть связана с переделом рынка страховых услуг. А казахская нефть, которая идет по Каспийскому Трубопроводному Консорциуму, формально принадлежит не Казахстану, а компаниям, в которые добывают. Например, там много нефти Chevron. Западные компании страхуют эти танкеры в основном за счет британских компаний, британцы — лидеры на европейском рынке, ну и вообще одни из лидеров в мире по оказанию страховых услуг. Подозрительно, что именно такие танкеры с такой страховкой вроде как стоят в пробке там, а остальные свободно проходят, по крайней мере, сообщений о них не было. Может быть, в этом все дело, судя по тому, что такой избирательный подход. Просто сейчас для таких альтернативных игроков на рынке страхования открываются огромные возможности. Все, что вывозится из России морским транспортом, должно быть застраховано не западными компаниями, потому что им разрешено страховать танкеры с российской нефтью, только если эта нефть стоит ниже потолка цены. Соответственно, если нефть торгуется выше, чем потолок цены, то кто-то другой должен страховать. Поэтому, как одна из версий, Турция сама хочет сесть на этот рынок».

Минфин США 7 декабря уведомил Турцию, что ценовой потолок не подразумевает обязательных дополнительных проверок всех судов. Ограничение цены не требует от танкеров получать страховку для каждого отдельного плавания.

Очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары к перевозчикам предъявить дополнительные гарантии от страховых компаний, а не в силу условий потолка цен на российское топливо. Об этом пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц.

"Судя по всему, из примерно 20 танкеров в очереди на пересечение проливов все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Потолок цен на нефть не затрагивает эти грузы ни при каких обстоятельствах, их страховой статус не должен был измениться за последние недели или месяцы", - рассказал один из собеседников газеты.

По их словам, очередь из танкеров образовалась из-за требований Турции, а не в силу условий потолка цен.

"Политика потолка цен не требует от судов запрашивать особые страховые гарантии для каждого отдельного рейса", - заявил чиновник.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Турция после вступления в силу потолка цен на российскую нефть не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы по крайней мере 20 танкеров, которые везут в общей сложности около 18 млн баррелей нефти. По информации агентства, все танкеры, кроме одного, перевозят нефть из Казахстана, но вышли из российских портов. Турция, опасаясь выступить в качестве нарушителя лимита цен, потребовала от перевозчиков предъявить письма о страховании грузов. Страховщики настаивают, что на данный момент не могут предоставить такие письма. Потолок цен не распространяется на нефть из Казахстана, однако, предполагает Bloomberg, Анкара предпочитает проявить дополнительную осторожность, поскольку танкеры следуют из российских портов.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи и Австралия. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

В Главном управлении по морским делам Министерства транспорта Турции заявили, что Анкара продолжает требовать у нефтяных танкеров, следующих через проливы, страховые документы, и не будут пропускать без них в Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена», — говорится в заявлении управления.

Там подчеркнули, что подобные меры обусловлены необходимостью защиты проливов от возможных катастроф. В управлении подчеркнули, что танкеры, которые не предоставят страховой документ P&I, не смогут пройти через турецкие проливы. Там напомнили, что подобное правило действует с 2002 года.

Пребывание танкеров с казахстанской нефтью в турецких проливах не привело к убыткам для Казахстана. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правления национальной компании "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев.

"Убытков для нашей экономики это никаких не несет, потому что исторически в принципе 14 дней занимает прохождение [танкерами] Босфора. Убытки это могло бы принести только в том случае, если бы мы снизили добычу нефти", - сказал он, отвечая на вопрос о нефтеналивных судах, которые в настоящее время стоят в турецких проливах.

Как отметил Мирзагалиев, "на сегодняшний день ситуация не критичная", власти Казахстана начали ей активно заниматься.

По его словам, на 7 декабря задержка нахождения танкеров в проливах составила шесть суток. Это связано с тем, что турецкая сторона запрашивает дополнительные бумаги, связанные со страхованием грузов.

"Нет никаких ограничений, связанных с продажей казахстанской нефти, она не подвержена никаким санкциям. Есть соответствующие разъяснения со стороны и американских, и европейских санкционных офисов. Наша нефть отгружается в российских портах, но она имеет сертификат происхождения как казахстанский продукт. Соответствующие разъяснения были нами доведены до турецких властей", - пояснил Мирзагалиев.

Ранее он заявил, что порядка 10 танкеров, перевозящих нефть и имеющих отношение к Казахстану, находятся сейчас в проливах Турции.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о обеспокоенности Москвы скоплением российских нефтяных танкеров у берегов Турции.

Ранее газета Financial Times писала, что после вступления в силу потолка цен на российскую нефть у турецких берегов скопилась пробка из танкеров. Анкара с 1 декабря требует у страховщиков предоставлять письмо, подтверждающее наличие страховки у судна, перевозящего сырую нефть.

«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов», — цитирует РИА «Новости» дипломата.

По словам Грушко, в настоящее время проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Он подчеркнул, что страхованием занимаются страховые компании, а не государство.

«Если проблема не будет решена, конечно, будет подключен политический уровень», — отметил заместитель министра.

Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам турецкого источника, координация с российской стороной в этом вопросе есть, принимаются все необходимые меры, ничего катастрофического в этой ситуации нет, передает РИА «Новости».

Специалисты считают, что Турция организовала пробку из танкеров в своих водах, чтобы сбить цену на российскую нефть, передает издание «МК».

И, по всей видимости, причиной послужило установление потолка цен на нефть из РФ.

Например, Китаю, Индии и Турции текущая ситуация означает прямую выгоду.

«Турция показала буквально молниеносную реакцию – выставила танкеры около своей прибрежной зоны, создав тем самым искусственную «пробку»», – отмечается в материале.

А местное руководство сразу же заявило, что требует представить официальные гарантии, что их суда беспрепятственно смогут передвигаться по водной территории.

По словам страховщиков, выдвинутые Анкарой требования превышают условия всех возможных договоров.