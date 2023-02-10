Набиуллина допустила максимальную с апреля 2022 года инфляцию в РФ

Инфляция в январе, вероятно, будет наиболее высокой с апреля 2022 года, при этом темпы ее роста остаются умеренными. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Telegram-канале ЦБ.

По ее словам, сейчас в регуляторе нет полных данных о росте цен за предыдущий месяц, однако предварительные выводы можно сделать, основываясь на недельных данных.

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«Инфляция в РФ в январе скорее всего будет самой высокой с апреля 2022 года», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила также, что низкий темп роста инфляции обоснован в том числе сдержанным потребительским спросом.

В ходе заседания совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем - уровне 7,5%. Об этом ЦБ сообщает на официальном сайте.

Пресс-служба ЦБ отмечает, что темпы роста цен увеличиваются, но остаются умеренными в части неизменных компонентов. Ожидания по инфляции населения и бизнеса снизились, хотя по-прежнему остаются на повышенном уровне. Регулятор увидел в России признаки восстановления потребительской активности.

По состоянию на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% против 11,9% в декабре прошлого года. Возрастание инфляционного давления связано с изменениями цен (например, на овощи) и другими изменяемыми компонентами. Также на инфляцию оказало влияние ослабление рубля в конце 2022 года.

Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы годовая инфляция временно покажет снижение до 4%. В основном сценарии, на который опирается денежно-кредитная политика в 2023 году, прогноз инфляции остается в диапазоне от 5% до 7% в 2023 году. В 2024 году ожидается возвращение инфляции к уровню 4%.

Существуют три риска, которые в обозримом будущем могут привести к отклонению инфляции в России от базового прогноза. В их число вошли: нехватка «рабочих рук», отставание роста производительности труда от увеличения заработных плат и быстрое раскручивание потребления вкупе с ужесточением санкционного давления, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

«Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И наконец, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений», — заявила Набиуллина.

По ее словам, за последнее время увеличились риски отклонения базового инфляционного прогноза в сторону усиления динамики увеличения потребительских цен на российском рынке.

«По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных», — заключила Набиуллина.

10 февраля заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин спрогнозировал падение уровня годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае 2023 года. К концу декабря, с большой долей вероятности, разгон потребительских цен на внутреннем рынке будет варьироваться в диапазоне 5-7%.

Банк России по-прежнему в рамках обзора денежно-кредитной политики будет оценивать изменение таргета (цели) по инфляции, который составляет сейчас 4%, санкции никак не влияют на этот вопрос, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Что касается изменения цели по инфляции, санкции никак не влияют на изменение цели по инфляции. Мы сейчас будем проводить обзор денежно-кредитной политики и будем рассматривать вопрос и цели, но речь не идет о повышении цели, скорее речь идет о возможном понижении таргета по инфляции", - заявила она.

"И вообще считаем игры с изменением таргета очень опасными", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по ходу пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на товары экспорта, передает РИА Новости.

«Очень большую роль в устойчивости российской экономики сыграла быстрая адаптируемость экономики и многих рыночных субъектов», — сказала она, отвечая на вопрос о том, правда ли, что экономику страны спасли рекордно высокие доходы бюджета от энергетического экспорта.

Глава ЦБ указала, что именно участники рынка смогли найти новые логистические маршруты новых производителей. Набиуллина отметила, что наблюдается быстрое восстановление импорта.

«Быстрее наших ожиданий восстанавливается импорт. Это все сильнее отражалось на устойчивости экономики РФ, именно работа на рыночной основе этих предприятий, был значительный фактор вот такой адаптации экономики», — пояснила глава регулятора.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, для оценки эффекта от ограничений на российскую нефть потребуется время. Также она заявила о снижении рисков глобальной рецессии.

Она добавила, что Банк России на сегодняшнем заседании не рассматривал вариант снижения и повышения ставки.

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Западные антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, потерпели грандиозный провал, так как они не смогли сломить экономику РФ и оставить ее без доходов от продажи топлива. Об этом пишет Focus.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России многочисленные санкции. Однако они навредили российской экономике в значительно меньшей степени, чем предполагалось. По данным МВФ, в ближайшем будущем экономика России будет расти быстрее, чем даже в Германии. Это происходит из-за того, что российское сырье все равно доходит до западных покупателей, а западные товары сложными путями доходят до российских потребителей.

В публикации отметили, что российскую финансовую систему сразу после начала спецоперации на Украине отключили от международной платежной системы SWIFT, однако она не рухнула за счет профицита текущих операций, когда экспорт превышает импорт. Кроме того, по мнению МВФ, экономика РФ будет расти в 2024 году достаточно быстрыми темпами.

По мнению автора статьи, экономика России держится еще из-за того, что ее поддерживает большой объем товаров из Китая. Кроме того, многие исчезнувшие поначалу западные товары на полках российских магазинов вновь появились на них, дойдя до РФ через третьи страны. Ситуацию поддерживает и то, что многие западные фирмы продолжают работать на территории России, а страна продолжает торговать нефтью и газом. Все эти условия только поддерживают российскую экономику, которая почти никак не пострадала от действий введенных ограничений.

3 февраля американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков сообщил, что западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, влияние нового лимита цен также будет несущественным. Согласно данным телеканала, новые предельные цены также могут не возыметь эффекта.

России удалось преодолеть различные трудности в экономике, созданные западными странами. Такую оценку ситуации привел президент страны Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — заявил он.

По словам главы государства, международным организациям следует признать, что российская экономика не только справилась с возникшими сложностями, но и будет расти.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел предыдущие прогноз будущего развития экономики России в сторону улучшения — организации указывает, что в текущем году ожидает умеренный рост ВВП страны. Такой рост, однако, скорее выглядит как стагнация, оценил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.