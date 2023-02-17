Захарова высказалась об ответе РФ на конфискацию активов страны на Западе

Российская сторона в случае конфискации ее активов на Западе готова к применению равнозначных компенсационных мер. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что планы Евросоюза по использованию российских средств для расширения своих политических и экономических задач воспринимаются в Москве "исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность", которое не может не вызвать "решительную и адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса".

"Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении. Призываем Запад вернуться к строгому соблюдению продвигаемого ими же принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что сейчас российские власти "рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам".

"Отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода в нескольких странах Запада, - продолжила она. - Мы призываем мировое сообщество со всей ответственностью отнестись к происходящему произволу и не идти на поводу у западных вымогателей".

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении создать такую группу, отметив, что ей предстоит определить, какие именно активы есть в ЕС. Также ей предстоит рассмотреть, как юридически будет решаться вопрос отчуждения и использования активов, но для этого не существует "готовой модели".

Результаты работы группы будут представлены Совету ЕС, который будет далее принимать все практические решения. Прежде всего ей предстоит ответить на вопрос, о каком объеме средств идет речь.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще $19 млрд "российских олигархов". Однако, как сообщило агентство Bloomberg, ЕС фактически не знает, где находятся 86% всех активов, которые теоретически должны быть заморожены. По его информации, юридическая служба ЕС к саммиту Евросоюза 9 февраля подготовила документ, в котором общий размер замороженных российских активов она оценила в $258 млрд, добавив, что из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд - порядка 14%.

В этих условиях юридическая служба Евросоюза рекомендует ЕС также "работать с Группой семи и международными партнерами ЕС" для поисков остальной части замороженных российских золотовалютных резервов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Украине. Она также признает, что состоятельность данного плана будет напрямую зависеть от того, какая часть этих средств будет найдена на счетах европейских коммерческих и центральных банков.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

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«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка», — сообщил он.

Он отметил, что ЕС продолжает работать по активам российского Центробанка, были заморожены ряд активов и транзакций, включая европейский депозитарий Euroclear.

Директор управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что власти США намерены продолжать изымать активы России. Ее слова в ходе спецбрифинга, посвященного усилиям США по оказанию зарубежной помощи, передает РИА Новости.

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«Мы ожидаем, что команда министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утвержден в декабре», — сказала Рэнд.

По ее словам, сейчас госдепартамент пытается понять, как лучше всего распорядиться конфискованными средствами.

Правительство Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета.

К такому выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции.

Отмечается, что данный шаг «противоречил бы конституционным гарантиям». Вместе с тем данная страна указала на планы и дальше оказывать поддержку Киеву вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

Ранее сообщалось, что властями Швейцарии в рамках европейских санкций были заморожены российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а одним из крупнейших в стране банков Credit Suisse — еще на более чем 19 миллиардов.

Юридическая служба ЕС заявила, что для передачи Украине замороженных активов Центрального банка России необходимо определить местонахождение 86% из них. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент известно местонахождение не более $36,4 млрд из $258 млрд.

В связи с этим юридическая служба ЕС рекомендует обязать европейские банки передать всю информацию о российских замороженных активах Еврокомиссии.

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«России также придётся заплатить за причинённые ею разрушения... Поэтому мы с нашими партнёрами изучаем, как использовать государственные активы России на благо Украины», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Местоположение части замороженных российских активов действительно неизвестно Европейскому союзу (ЕС), так как они находятся в третьих странах. Как это возможно, в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Когда вводилась заморозка активов, речь шла о двух вещах. Первое. Когда известно, где они находятся, скажем, в банке Х, то данный банк получал предписание от регулятора о том, что он до его распоряжения не может производить никакие операции по платежным поручениям владельца, то есть Банка России

С активами, местонахождение которых неизвестно, блокировка происходит другим образом, отметил он. Если принадлежащая российскому Центробанку валюта находится в неких арабских, турецких, индийских или китайских банках, то при запросе владельца о переводе она автоматически должна проходить через американские или европейские банки. В зависимости от того, доллары это или евро.

Таким образом, находящиеся в странах, которые не присоединились к санкциям, активы действительно заблокированы. Россия не может ими воспользоваться, потому что попытка перевода приведет к блокировке. Тем не менее, эти активы не находятся в руках тех, кто вводил санкции, поэтому им неизвестно их местонахождение.

«Не знаю, насколько точна цифра в 86 процентов, но известно, что о части нахождения активов неизвестно, потому что центральные банки эту информацию, географию распределения, публикуют обычно с задержкой — не менее чем полгода относительно фактического местонахождения. Во-вторых, они могут указывать условную страну нахождения, но не указывать конкретные институты», — поделился экономист.

Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет меры для защиты своих законных интересов, если страны Евросоюза все конфискуют российские активы и передадут их Украине, передает РИА Новости.

Дипломат назвал действия Евросоюза по отношению к российским активам абсолютно незаконными.