Экономист оценил вероятность дефолта в США
Экономист Александр Разуваев в разговоре с Рамблером оценил вероятность дефолта в США. По словам специалиста, с стране будут приняты решения, которые позволят его избежать.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему считает возможной ситуацию, при которой страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга.
У США сейчас действительно сложная ситуация госдолгом. Они подняли ставку, и его обслуживание стало намного дороже. Но я считаю, что никакого дефолта не будет. В 2011 году там уже была похожая история, и дефолтом она не закончилась. Сложившаяся ситуация - это проблема кредиторов, держателей американского долга, а не проблема самих Штатов. Я считаю, что когда-нибудь США проведут реструктуризацию своего госдолга: для "хороших" парней, например Японии - крупнейшему держателю казначейских облигаций США, — из расчета один к одному, а для "плохих" парней, например Турции, — из расчета один к десяти. Но это сильный ход, для этого президент должен быть решительным. При этом если США пойдут на реструктуризацию госдолга, то, скорее всего, они еще и введут новую валюту - амеро - для себя, а также Канады и Мексики.
Недавно у Bloomberg была статья, где указывалось, что лимит госдолга США может быть достигнут не 1 июня, а 5 июня. У федерального правительства США еще есть на счетах какие-то остатки. И вряд ли Bloomberg ошибался в таком анализе... Поэтому ко всему нужно относиться спокойно, думаю, что все разрешится. Может быть, даже в самый последний момент.Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик
Специалист также отметил, что у России "почти нет" вложений в американский госдолг.
"Мы фактически обнулили вложения в госдолг США еще весной 2018 года, когда шли разговоры о возможном аресте резервов, что потом и произошло", — отметил он.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в настоящее время более серьезен риск повторения финансового кризиса 2008 года, отправной точкой которого стало банкротство Lehman Brothers.
"С одной стороны, мы отрезаны от мировой финансовой системы, и кто-то скажет: "Все происходящее за пределами России для нас не имеет значения". Но мировая рецессия - это, в том числе, и обвал цен на нефть, соответственно, нашему бюджету будет плохо. Правило - "когда Америка чихает - весь мир болеет" - по-прежнему работает", — добавил экономист.
В середине мая директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, к каким последствиям приведет возможный дефолт в США. По его словам, ситуация вокруг этой проблемы грозит понижением кредитного рейтинга страны.