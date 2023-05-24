Экономист оценил вероятность дефолта в США

У США сейчас действительно сложная ситуация госдолгом. Они подняли ставку, и его обслуживание стало намного дороже. Но я считаю, что никакого дефолта не будет. В 2011 году там уже была похожая история, и дефолтом она не закончилась. Сложившаяся ситуация - это проблема кредиторов, держателей американского долга, а не проблема самих Штатов. Я считаю, что когда-нибудь США проведут реструктуризацию своего госдолга: для "хороших" парней, например Японии - крупнейшему держателю казначейских облигаций США, — из расчета один к одному, а для "плохих" парней, например Турции, — из расчета один к десяти. Но это сильный ход, для этого президент должен быть решительным. При этом если США пойдут на реструктуризацию госдолга, то, скорее всего, они еще и введут новую валюту - амеро - для себя, а также Канады и Мексики.



Недавно у Bloomberg была статья, где указывалось, что лимит госдолга США может быть достигнут не 1 июня, а 5 июня. У федерального правительства США еще есть на счетах какие-то остатки. И вряд ли Bloomberg ошибался в таком анализе... Поэтому ко всему нужно относиться спокойно, думаю, что все разрешится. Может быть, даже в самый последний момент.

Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик