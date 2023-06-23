Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга .

24 февраля стало известно, что ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Вместе с тем уточняется, что за Россией все равно сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.