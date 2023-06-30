Эксперт назвал причины ослабления рубля
Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером назвал причины ослабления курса рубля к доллару и евро, а также поделился ожиданиями касательно динамики курса в средне- и долгосрочной перспективе.
Российская валюта продолжила терять позиции в пятницу утром. Курс доллара преодолел отметку в 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.18 по московскому времени поднялся на 50 копеек, до 88,07 рубля, евро — на 55 копеек, до 95,65 рубля. Долгое время рубль находился в диапазоне 70-80 за доллар. Многие специалисты отмечали, что этот курс является оптимальным для экономики.
По словам Брагина, на снижение курса российской валюты повлияла совокупность факторов.
Это и наблюдаемый в последнее время рост импорта, соответственно, изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке. Это и заявления ЦБ по поводу повышения ставки - в текущем контексте они для курса рубля, скорее, плохи. Они вызывают некие подозрения о том, что если ЦБ начнет повышать ставки, то цены облигаций будут снижаться, поэтому растет интерес к международным активам. Еще один интересный момент: согласно данным последних опросов, которые опубликовал Росстат, хорошие оценки своего финансового состояния и своих перспектив со стороны компаний идут наравне с их плохими оценками общей ситуации в экономике. То есть каждый собственник бизнеса видит, что у него все хорошо, но при этом думает, что у всех остальных все плохо. Это приводит к тому, что когда собственники принимают решение о том, что делать с деньгами, с их прибылью, то они начинают больше интересоваться иностранными активами. По крайней мере, так происходит в текущих условиях.Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»
Кроме того, на курс рубля повлияли события прошлых выходных, отметил аналитик.
"Они добавили эмоций в части движения курса рубля. Когда идет сильное ускорение движения, то начинается активное обсуждение соответствующих вопросов, и это "затягивает" людей. Я вижу сильную эмоциональную реакцию", — сказал он.
По словам эксперта, в настоящее время краткосрочные прогнозы по курсу рубля имеют малую надежность.
"Сейчас на эмоциях российскую валюту могут "утащить" к показателю 90 рублей за доллар и даже выше. Но если смотреть на базовые показатели, а именно на инфляцию, на состояние экономики, на вопрос наличия или отсутствия проблем в плане платежного баланса, то в долгосрочной перспективе я не вижу причин для продолжения такого движения. Особого беспокойства по поводу рубля я не испытываю.
Если посмотреть на динамику курса рубля за последний год, то, конечно, мы увидим чудовищную картину: он перешел с почти 50 рублей за доллар до практически 90 рублей за доллар. С другой стороны, мы помним, что до 50 рублей он достаточно быстро перешел от показателя в 120 рублей за доллар. Но если посмотреть, где был курс рубля два года назад, если сделать поправку на инфляцию, то мы увидим, что он находится на вполне разумном уровне", — сказал аналитик.
Он выразил мнение, что в дельнейшем значительно ослабления курса рубля не произойдет.
"Понятно, что сейчас будет нервная реакция, что будет много эмоциональных решений. Но в части валюты нужно сохранять холодную голову. Она действительно может сильно удивлять и сильно отклоняться от "вашего представления о прекрасном". На то это и рынок - надежно предсказать траекторию мало кому удается. Как правило, это в больше связано с удачей, нежели с какой-то аналитикой", — заключил специалист.
Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности в ослаблении национальной валюты РФ. Однако, по его словам, такая динамика курса рубля и ее влияние на инфляцию будут учтены в ходе ближайшего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 21 июля, передавали "Известия".