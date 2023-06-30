Это и наблюдаемый в последнее время рост импорта, соответственно, изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке. Это и заявления ЦБ по поводу повышения ставки - в текущем контексте они для курса рубля, скорее, плохи. Они вызывают некие подозрения о том, что если ЦБ начнет повышать ставки, то цены облигаций будут снижаться, поэтому растет интерес к международным активам. Еще один интересный момент: согласно данным последних опросов, которые опубликовал Росстат, хорошие оценки своего финансового состояния и своих перспектив со стороны компаний идут наравне с их плохими оценками общей ситуации в экономике. То есть каждый собственник бизнеса видит, что у него все хорошо, но при этом думает, что у всех остальных все плохо. Это приводит к тому, что когда собственники принимают решение о том, что делать с деньгами, с их прибылью, то они начинают больше интересоваться иностранными активами. По крайней мере, так происходит в текущих условиях.

Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»