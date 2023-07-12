Экономист назвал условие для укрепления курса рубля

Финансовый аналитик Александр Разуваев убежден, что в ближайшее время Центробанк РФ увеличит ключевую ставку с 7,5% до 8%, возможно, даже до 8,5%, после чего рубль укрепится. В беседе с NEWS.ru экономист предположил, что к концу 2023 года курс вернется к показателям 65–70 рублей за доллар.

Я считаю, что ЦБ России увеличит ключевую ставку от 7,5% до 8%, также есть прогнозы повышения до 8,5%, и в таком случае рубль укрепится. <...> Соответственно, к концу года курс вернется к показателям 65–70 рублей, — сказал Разуваев.

Видео дня

Финансист напомнил о заявлении ЦБ, в котором регулятор сообщил об уходе в июне платежного баланса в отрицательную зону, что способствовало резкому сокращению экспорта и дивидендов российских компаний. Разуваев выразил надежду на улучшение этих показателей и рост экспорта.

Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля, однако плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации. Такое мнение на Финансовом конгрессе Банка России озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс - это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике", - сказала она, подчеркнув, что попытки влиять на плавающий курс заканчиваются "периодами глубокой девальвации".

Набиуллина при этом призвала не строить "теории заговора" о слабом рубле в интересах бюджета. Она также отметила, что сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и регулятор будет учитывать их при принятии решений по ключевой ставке.

Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.

«Никто не будет суетиться по этому поводу, потому что волатильность на валютном рынке не имеет отношения к большим экономическим процессам. Российский валютный рынок просто очень узкий, на нем эхом отражает испуг определенной части инвесторов, которые решили уйти в валютный кэш. Ситуация сложилась спекулятивная, некая валютная паника. Скорее всего, потом будет резкий откат. Если вы не спекулянт профессиональный, я бы не советовал что-то делать на этом фоне. Я думаю, что курс доллара к концу лета будет ниже», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что такой курс выгоден бюджету страны. При этом, по его словам, «откат» после «истерики» случится до уровня 80-90 рублей за доллар.

«Думаю, что правительство будет относиться к этому философски, как оно относилось в начале СВО. Всем, кто паникует, дадут сейчас продать рубли по плохому курсу, а потом курс будет выравнен в соответствии с представлениями правительства. Представления правительства были озвучены на форуме в Питере – это 80-90. Все инструменты, чтобы вернуть курс туда, включая резервы Банка России в юанях, есть. Я не думаю, что ЦБ будет что-то с этим делать, они будут смотреть это как на истерику, которая скоро закончится. Если мы имеем дело со сменой диапазона, то правительство будет купаться в деньгах при таком раскладе, закроет бюджетный дефицит. Но они должны будут решить, насколько долго эта ситуация может держаться», - заключил Голубовский.

Глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заявил, что из-за низкой покупательной способности россиян производители продуктов постараются сдержать рост цен, несмотря на слабеющий рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

Востриков отметил, что из-за ослабления рубля у производителей продуктов растут издержки, но низкая покупательная способность населения сдерживает рост цен.

«Производители <…> сегодня, как и всегда, будут пытаться максимально сдерживать рост за счет собственных ресурсов в условиях высокой конкуренции», - заявил он.

По мнению Вострикова, уровень, на котором в итоге закрепятся цены, будет зависеть от длительности ослабления рубля и от готовности торговых сетей сдерживать свои наценки вслед за производителями.

Он добавил, что напрямую валютные курсы влияют на импортную продукцию - чай, кофе, некоторые фрукты и овощи.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что до конца лета рубль может стабилизироваться, а его показатели будут в районе от 80 до 88 руб. за доллар. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его мнению, последнее падение рубля произошло из-за нарушения платежного баланса, когда импорт начал восстанавливаться быстрыми темпами, а экспорт катастрофически упал. Также на стабильность рубля повлиял отток капитала.

Кузнецов добавил, что ситуация усугубляется тем, что Центральный банк России не может напрямую влиять на курс, продавая доллары в момент повышенного спроса и покупая в моменты снижения.

Он добавил, что резкое падение курса рубля несет в себе значительные инфляционные риски.

Финансист считает, что текущая ситуация никого не устраивает, что значит, что ЦБ и Минфин в ближайшее время что-то предпримут по данному факту.

«В итоге до конца лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80–88 за доллар», — заключил эксперт.

До этого Центробанк установил на 12 июля 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,5045 руб., евро — 99,6775 руб., юаня — 12,5491 руб.

Больше, чем курсом рубля к доллару, евро и с недавних пор еще и к юаню, в России интересуются разве что прогнозом погоды. И интерес многих к валютным котировкам на самом деле логичен: его истоки кроются не только в мрачных для экономики и финансового рынка 1990-х годах, но еще и в общих "качелях", характерных для формирования курса российской валюты. Впрочем, с "качелями" или без них, де-факто курс рубля к доллару за четверть века проделал путь от 6 руб. до почти 100 руб.

На прошлой неделе интерес к происходящему на финансовом рынке усилился: рубль снова начал быстро и усиленно дешеветь, курс доллара на Мосбирже на пике приближался к 94 руб., курс евро превышал 100 руб. Чтобы сбить накал страстей на валютном рынке, в игру пришлось вступить ЦБ - пока только со словесной помощью. "Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются, и мы из своей истории знаем, периодами глубокой девальвации, когда это происходит не постепенно и бизнес встречается с шоковыми изменениями", - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас рисков для финансовой стабильности нет, а вмешиваться же в работу валютного рынка "просто, что кому-то не нравится тот или иной валютный курс, если он складывается под влиянием объективных обстоятельств", Банк России не планирует, пообещала Набиуллина.

Происходящее на финансовом рынке, конечно, никакой не кризис. Но опыт настоящих валютных потрясений заставляет многих "дуть на воду". "РГ" - Неделя вспоминает ключевые из них.

1998 год

Начало всех начал в массовом восприятии жителями России финансовых кризисов вообще. Многие отлично помнят произошедшее, хотя через месяц этот кризис отметит свой 25-летний юбилей.

Начало ему было положено еще летом 1997 года, когда стартовал кризис в ряде стран Юго-Восточной Азии. Инвесторы начали выводить оттуда деньги, позднее с обвалами столкнулись и фондовые рынки развитых экономик. Россия стала к тому времени полноценной частью мировой экономики, примерно тогда российский финансовый рынок и получил свою родовую травму: сильную зависимость от иностранного капитала, от которой он начал избавляться совсем недавно.

В 1998 году страну подвели низкие цены на нефть, которых не хватало, чтобы сводить концы с концами в бюджете. Дефицит бюджета покрывался государственными краткосрочными облигациями (ГКО). Из-за кризиса в мире вырос процент по ГКО, увеличились и выплаты государства. Долго так продолжаться не могло.

17 августа государство объявило дефолт по ГКО. За месяц курс доллара вырос втрое: с 6 до 18 руб. Начался и банковский кризис. Обесценение банковских вкладов граждан составило от 37 до 59% в зависимости от банка, упущенные проценты по рублевым вкладам составили от 5 до 60%, по долларовым вкладам - от 2,5 до 20%.

Следствием обвала рубля стал и взрывной рост цен, напоминает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. "К концу 1998 года цены на продовольственные товары повысились более чем на 60%, на непродовольственные товары - примерно на 85%, в том числе цены на бензин выросли на треть, сахар, куриные яйца, масло сливочное подорожали примерно втрое, гречка - в два с половиной раза", - перечисляет она.

"Соответственно, резко упала покупательная способность граждан, обесценились сбережения. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 1998 года упали по сравнению с предыдущим годом на 16%, в 1999 году они составили лишь 76% от показателя 1998 года. Учитывая подобный рост цен, а также то, что среднедушевые доходы населения во многих областях сложились по итогам 1998 года ниже установленного прожиточного минимума, можно сделать вывод о том, что часть населения страны находилась за чертой бедности", - подчеркивает Воронкова.

2008 год

Настоящее потрясение для всей мировой экономики. Есть мнение, что этот кризис в целом и не заканчивался. Кризис-2008 был вызван кризисом ипотечного рынка в США, а его острая мировая фаза началась с падения гиганта: банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers. После кризис перекинулся на остальные страны мира через взаимосвязанность финансовых систем, потом обрушился и нефтяной рынок.

В кризис-2008 Россия вошла гораздо более подготовленной. Бюджет снова столкнулся со значительным падением нефтяных доходов, но спокойно выстоял: ГКО, да и никакого высокого уровня ни внутреннего, ни внешнего долга у государства уже не было.

А вот у частных компаний внешний долг был тогда высоким. Неспособность части корпоративного сектора расплатиться привела тогда к тому, что называется "огосударствлением бизнеса": в капитал потенциально проблемных гигантов зашло государство. Была сохранена социальная стабильность: не было характерных для кризисов безработицы, всплесков бедности. Ситуация с доходами граждан в большинстве ограничилась не падением, а отсутствием роста. Но в 2008 году цены на еду в России выросли почти на 18%, в четыре раза больше, чем в Европе, отмечает Воронкова.

На стабилизацию курса рубля тогда было потрачено около 25% золотовалютных резервов. Он удержался на уровне, который многие сейчас вспоминают с ностальгией - около 30 руб. за долл. - еще несколько последующих лет.

2014 год и 2020 год

Терминология "валютного кризиса" к произошедшему в 2014 году практически не применяется. Видимо, поскольку снова речь не шла о безработице и бедности. Впервые в кризис вмешалась геополитика: против России были введены первые экономические санкции. Но снова было резкое снижение цен на нефть и довольно быстрая девальвация рубля. С тех самых 30 руб. за долл. курс пришел к значению в 50-60 руб. Позднее позитивную роль для адаптации рубля к новым условиям сыграл и введенный в конце 2014 года режим плавающего валютного курса, отмечает Воронкова.

В 2020 же году Россия и весь мир столкнулись с сильным и во многом уникальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Как отмечали тогда аналитики НИУ ВШЭ, Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики.

"Выдержать удар, проявившийся в резком падении потребительской активности, внешнего спроса, цен на нефть, а также в осложнении из-за эпидемии производственной деятельности, помогли действующее в последние годы бюджетное правило и предпринятые государством меры по поддержке экономики, а политика инфляционного таргетирования способствовала финансовой стабильности", - указывали они.

Курс рубля продолжил снижаться и в целом достиг средних значений последних трех-четырех лет. Расширился и коридор колебаний. В 2020-2021 годах доллар стоил 60-80 руб.

2022 год

После начала СВО недружественные страны обрушили на Россию всю мощь экономических санкций. Самым сложным периодом стала весна. Тогда на пиках курс рубля опускался до исторических минимумов: в марте доллар превышал 120 руб., евро поднимался выше 132 руб. Благодаря действиям финансовых властей ситуацию быстро удалось стабилизировать. Летом того же года рубль даже "переукрепился": российская валюта несоразмерно финансовым обстоятельствам и рискам стоила тогда менее 60 руб. за долл. Как отмечала Набиуллина, движение курса рубля сейчас определяется в основном динамикой внешней торговли.

Влияние экономических и финансовых проблем 2022 года еще, видимо, только предстоит оценить.