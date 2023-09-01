Набиуллина высказалась о перспективах стабилизации курса рубля

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ способно внести свой вклад в стабилизацию курса рубля. Об этом журналистам сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Прайм».

Сейчас важно повысить привлекательность нацвалюты, подчеркнула глава Банка России.

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«На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей, и поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса», — сказала Набиуллина.

По ее словам, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки не даст ожидаемого эффекта.

«Первое, значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе, если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. Таким образом увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения», — объяснила она.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ маловероятно, передает РИА Новости.

По ее словам, регулятор может снизить ключевую ставку только, если он увидит устойчивое снижение темпов роста цен.

15 августа Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров. Что теперь будет со вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

По словам заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ключевая ставка в 12% годовых будет держаться в России еще долго.

При этом бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью. Россиянам следует оценивать, понадобятся ли им скоро свободные деньги на те или иные расходы, и если нет — можно открыть вклад, сказал он.

Приток в российские банки наличной валюты в настоящее время превышает спрос на нее. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, это может быть временным явлением, за текущей ситуацией будут следить. Кроме того, она добавила, что Центробанк намерен продлить действующие ограничения на операции с наличной валютой на период после 9 сентября.

27 июля сообщалось, что ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту. Отмечалось, что в 2023 году жители России стали избавляться от доллара и евро гораздо чаще, чем в прошлом году. На ситуацию, главным образом, повлияли внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков.

До этого стало известно, что объем вложений россиян в иностранную наличную валюту на 1 июня этого года составил 7,811 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Уточнялось, что в мае, как и в марте-апреле, этот показатель продолжил сокращаться.

Укрепление рубля возможно при определенных мерах Центрального Банка (ЦБ) России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Курс доллара определяется спросом и предложением. C другой стороны, предложение валюты на валютном рынке и рублевый спрос на валюту, который появляется на валютном рынке, в решающей степени определяется Банком России, объяснил парламентарий.

«Банк России повысил процентную ставку, а повышение процентной ставки в текущих условиях ведет к усилению предложения рубля на валютном рынке, соответственно, к понижательному давлению на рубль. Реальный сектор видит, что кредит становится еще дороже, отказывается от инвестиционных проектов, и те рубли, которые реальный сектор аккумулировал на инвестиции из-за повышения процентной ставки приходят на валютный рынок и заваливают рубль», — описал ситуацию политик.

По его словам, существует много мер для укрепления национальной валюты. В частности, это введение обязательной продажи валютной выручки на бирже, ограничение или полный запрет на вывод капитала, установка правил введения валютных торгов.

«Например, можно установить, что осуществлять любые валютные спекуляции можно, но только внутри дня, а по итогам дня, если какой-то банк хочет скупить валюту, то только под импортный контракт. И таких мер достаточно много. Так что курс рубля всецело определяется Банком России и его желанием. Захотели — уронили, захотели — укрепили», — сказал Делягин.

Повышение цен на нефть может способствовать росту притока валютной выручки. Это, а также значительное повышение ключевой ставки и сокращение объемов кредитования может способствовать укреплению рубля. Эффект может быть заметен уже в октябре. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«С марта цена российской нефти марки Urals выросла с 45-50 до 70-75 долларов. Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну, — сказал аналитик. — Однако это произойдет с задержкой, основной эффект будет заметен в октябре, когда экспортеры выплатят квартальный налог на дополнительный доход».

Он также добавил, что проведенное значительное повышение ключевой ставки может сократить объемы кредитования, повысить уровень сбережений, уменьшить спрос и импорт.

«Это поддержит рубль. Однако этот механизм также действует с сильной задержкой», — предупредил Михеев.

По последним оценкам российского Минфина, средняя стоимость основного экспортного сорта Urals достигла 70,33 доллара за баррель. Такой уровень стал максимальным с момента введения потолка цен на нефть (60 долларов за баррель) и европейского эмбарго.

Давление на российскую валюту, которая в последние месяцы существенно ослабла, может усилиться на фоне выкупа акций нефтегазовых компаний у иностранных инвесторов. Такие сделки могут вызвать на рынке опасения насчет большего оттока капитала в будущем, что приведет к дальнейшему падению курса рубля, объяснили аналитики SberCIB Investment Research в своем Telegram-канале.

Эксперты уверены, что у российских компаний есть валюта для выкупа ценных бумаг. Однако нельзя исключать, что при получении соответствующих разрешений некоторые экспортеры могут уменьшить продажи валюты. Совокупный объем сделок может превысить 10 миллиардов долларов.

Например, создать негативный фон для рубля могут действия компании «Лукойл», которая недавно обратилась к властям с просьбой выкупить до 25 процентов своего уставного капитала у нерезидентов, чьи вложенные средства сейчас заблокированы на счетах типа С. Сумма выкупа составит 5 миллиардов долларов (около 500 миллиардов рублей). Энергогигант заявил, что имеет необходимые для этого средства, и собрался выкупить бумаги с дисконтом не менее 50 процентов к текущей биржевой цене.

Намерение компании накануне подтвердил вице-премьер Александр Новак. Причем с просьбой разрешить выкуп акций к властям обращались и другие компании, добавил он. Экономист Евгений Коган разделяет опасения аналитиков SberCIB, ранее он отмечал, что надеется на отсутствие давления на рубль в этой ситуации.

Согласно данным Московской биржи, за август 2023 года доллар вырос на 4,43 рубля.

При этом вечером 31 августа доллар снизился на 19,5 копеек, если сравнивать с предыдущими торгами. Таким образом, курс доллара составил 96,03 руб на 19:00 по мск.

Укрепление рубля в последний торговый день месяца прокомментировал начальник отдела торговых операций группы Санкт-Петербургской валютной биржи Дмитрий Марков.

«Ближайшую неделю, вероятно, увидим незначительные колебания курса рубля к основным валютам. Рынок находится в равновесии. Дорожающая нефть, высокая ключевая ставка и договоренности с экспортерами, снижение спекулятивного спроса на иностранные валюты сдерживают ослабление рубля. Существенному укреплению национальной валюты препятствуют сокращение профицита внешней торговли, дополнительный спрос на валюту в период отпусков, отток капитала», – заявил он.