Говорить о том, что в ноябре обязательно будет повышение экспорта, нельзя. По всей видимости, в Kpler говорят о том, что в начале ноября может увеличиться экспорт морским транспортом, поскольку у них на руках могут быть какие-то инсайдерские документы, например, графики отгрузки из российских портов. Или хотя бы из какого-то одного порта, где есть увеличение. Но такое увеличение может быть связано с плохой погодой. Возможно, в каком-то отдельном порту были штормы, что стало причиной переноса отгрузки на следующий период, и получилось, что в ноябре она увеличивается. Однако говорить достоверно, что в ноябре ежесуточная отгрузка в среднем будет больше, чем в октябре, пока, наверное, рано.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ