Эксперт назвал преждевременным прогноз о резком росте экспорта нефти из РФ в ноябре
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал прогноз аналитиков компании Kpler о резком росте поставок российской нефти за рубеж в ноябре. Специалист назвал его преждевременным и рассказал о целях, которые могли преследовать авторы публикации.
Ранее в Kpler заявили, что на фоне высоких цен объемы поставок российской нефти морским путем могут вырасти в месячном выражении на 200 тысяч баррелей в сутки по итогам ноября — до 3,6-3,7 миллиона баррелей, передавал "Коммерсантъ".
Говорить о том, что в ноябре обязательно будет повышение экспорта, нельзя. По всей видимости, в Kpler говорят о том, что в начале ноября может увеличиться экспорт морским транспортом, поскольку у них на руках могут быть какие-то инсайдерские документы, например, графики отгрузки из российских портов. Или хотя бы из какого-то одного порта, где есть увеличение. Но такое увеличение может быть связано с плохой погодой. Возможно, в каком-то отдельном порту были штормы, что стало причиной переноса отгрузки на следующий период, и получилось, что в ноябре она увеличивается. Однако говорить достоверно, что в ноябре ежесуточная отгрузка в среднем будет больше, чем в октябре, пока, наверное, рано.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
С точки зрения регулирования и планов объемы отгрузки российской нефти в ноябре должны быть такими же, как в октябре, отметил собеседник.
"Еще с сентября Россия обязалась сократить экспорт сырой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с теми показателями, которые были до августа, то есть с января по июль. В августе мы сокращали экспорт на 500 тыс. баррелей, а в сентябре скорректировали на 300 тыс. баррелей. Поэтому с точки зрения наших добровольно взятых обязательств в ОПЕК+ (не квот) ноябрь не должен отличаться от октября", — сказал он.
Вместе с тем Юшков допустил, что публикация с прогнозом компании Kpler по экспорту российской нефти и подобные ей материалы в СМИ являются попыткой внести раскол между Россией и Саудовской Аравией внутри ОПЕК+.
"С их помощью, возможно, хотят показать, что Россия, мол, всех обманывает и на самом деле экспортирует больше нефти, чем обещала. Поэтому, думаю, говорить о среднесуточных объемах отгрузки в ноябре преждевременно.<...> Почему еще в Kpler могут ожидать увеличения поставок нефти из России в ноябре? Может быть, у них такая логика: если Россия с конца сентября и в октябре ограничила экспорт нефтепродуктов, то она сократит и их переработку и, соответственно, увеличит экспорт сырой нефти? Это предположение. Но тут нужно отметить, что запрет на экспорт, прежде всего, дизеля длился относительно недолго. Сейчас уже можно экспортировать дизельное топливо, которое идет по трубам до порта, а потом отгружается", — заключил эксперт.
Ранее во Всемирном банке выразили мнение, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов за баррель.