Экономист высказался о влиянии решений ЦБ по ключевой ставке на инфляцию
Экономист Олег Сухарев в разговоре с Рамблером прокомментировал сегодняшнее решение совета директоров Банка России по ключевой ставке и оценил его взаимосвязь с уровнем инфляции в стране.
Ранее в ЦБ приняли решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16%, отметив, что текущее инфляционное давление уменьшилось в сравнении с осенними месяцами, но остается высоким. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Жесткая и рестриктивная политика ЦБ сохраняется. Она оправдывается инфляцией, которая, напомню, по 2023 году в среднем составила более семи процентов. Данное решение было ожидаемо. Да, некоторые аналитики предполагали, что уровень ключевой ставки может быть снижен на 1 п.п., но это ничего существенно не поменяло бы. ЦБ не отказывается от той парадигмы, которой он следует.Олег СухаревГлавный научный сотрудник Института экономики РАН
Эксперт также ответил на вопрос касательно влияния уровня ключевой ставки на ситуацию с инфляцией.
«Высокие процентные ставки увеличивают цену использования кредитов – при большой ключевой ставке высоки и ставки по кредитам. То есть это цена использования денег – высокая процентная ставка, наоборот, вносит вклад в поддержание высокого уровня цен, на снижении инфляции она не отражается. Высокая процентная ставка была введена, а инфляция существенно не снизилась, что отмечает сам Центробанк. То есть причина понижения инфляции – не в повышении ставки. Все это подтверждает и корреляционно-регрессионный анализ, и модельный анализ, тем не менее ЦБ ориентируется на какие-то собственные модели и на собственную логику. Так что, полагаю, политика ЦБ, связанная с повышением ключевой ставки, отчасти даже провоцирует инфляцию, и такая политика будет её подогревать и в дальнейшем», - отметил Сухарев.
Вместе с тем экономист поделился мнением касательно дальнейших решений ЦБ по ключевой ставке.
«Центробанк некоторым образом оценивает инфляционные ожидания, при этом он не говорит о том, как именно он это делает. Общая инфляция оценивается Центробанком по ИПЦ (Индексу потребительских цен). Так что если говорить о том, что в дальнейшем будет делать ЦБ, можно предположить, что он опять по собственной методике прикинет, каковы инфляционные ожидания, и если они будут высокими (а в ближайшие месяцы они будут именно такими), то жесткая политика сохранится. При этом ЦБ, если захочет, может летом показательно снизить ставку на несколько пунктов. В обозримой перспективе ставка не опустится ниже 10-12% годовых, и такая рестриктивная политика будет ключевым фактором сдерживания роста российской экономики в 2024 году», - заключил собеседник.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что финансовый регулятор видит пространство для плавного снижения ключевой ставки.