Экономист высказался о влиянии решений ЦБ по ключевой ставке на инфляцию

«Центробанк некоторым образом оценивает инфляционные ожидания, при этом он не говорит о том, как именно он это делает. Общая инфляция оценивается Центробанком по ИПЦ (Индексу потребительских цен). Так что если говорить о том, что в дальнейшем будет делать ЦБ, можно предположить, что он опять по собственной методике прикинет, каковы инфляционные ожидания, и если они будут высокими (а в ближайшие месяцы они будут именно такими), то жесткая политика сохранится. При этом ЦБ, если захочет, может летом показательно снизить ставку на несколько пунктов. В обозримой перспективе ставка не опустится ниже 10-12% годовых, и такая рестриктивная политика будет ключевым фактором сдерживания роста российской экономики в 2024 году», - заключил собеседник.