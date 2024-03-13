Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение агентства Reuters о возможности возникновения в мире нового финансового кризиса на фоне ситуации с заморозкой активов россиян.

Ранее неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов РФ, в интервью Reuters заявил, что ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг - бельгийской площадки Euroclear. Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отметили в Reuters.

В финансовом мире все очень сильно между собой переплетено, и тут дело даже не в том, что Euroclear или, например, депозитарий Clearstream могут оказаться в сложном финансовом положении, а в том, что если это звено выпадет из тонко настроенного механизма, то весь он может рушиться. Если не будет найдена развязка в отношении того узла, который завязался в связи с блокировкой наших бумаг, то, естественно, это приведет к финансовым рискам. Euroclear – это финансовая организация, которая живет на свои доходы, она должна проводить операции в определенном объеме, чтобы поддерживать свое рабочее состояние, и если не буден найден выход из сложившейся ситуации, то она потерпит финансовый крах, а дальше все пойдет по принципу домино. В Европе это точно может спровоцировать кризис, а поскольку Европа занимает не последнее место в финансовой системе, то, скорее всего, волны прокатятся по всему миру. То есть для каких-то стран это будет более серьезная проблема, для каких-то – менее серьезная, но в любом случае это будет большое сотрясение. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Различные аспекты финансовой деятельности в мире, такие как расчеты или операции с ценными бумагами, в известной мере базируются на доверии, подчеркнул специалист.

«Но это слепое доверие, оно должно быть подкреплено взаимным доверием контрагентов, а также неприкосновенностью прав собственности. Если здесь не будет найдено решение или если решение не будет благоприятным для российских инвесторов, то это станет нарушением прав собственности и подрывом основ всей этой архитектуры, причем в фундаментальном плане. Если считать, что кризис – это насильственное решение противоречий и выход на какой-то новый уровень взаимодействия, то здесь больше подойдет слово «крах». То есть речь идет о сломе всей системы, которую будет очень сложно восстановить вручную», - заявил эксперт.

Беляев напомнил, что в РФ предложили механизм, согласно которому выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен может быть произведен в четыре этапа. По словам специалиста, его применение должно быть выгодно как российским, так и иностранным инвесторам.

«Также хочется подчеркнуть, что здесь речь идет санкциях [Запада] в отношении собственности миллионов простых людей, которые были участниками фондового рынка. Это небольшие инвесторы и сравнительно небольшие суммы. Люди покупали иностранные ценные бумаги, что, кстати говоря, в известно мере шло на пользу западной экономике, но теперь они оказались под ударом», - заключил экономист.

В Минфине ранее оценили шансы возвращения замороженных активов на фондовый рынок РФ.