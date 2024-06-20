Эксперт оценил готовящиеся санкции ЕС против российского СПГ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о готовящихся санкциях Евросоюза против российского сжиженного природного газа (СПГ), а также ответил на вопрос касательно их возможного влияния на поступления в российский бюджет.

Согласно данным Bloomberg, новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, который согласовали послы ЕС, направлен в основном против российского СПГ.

Эксперт отметил, что санкции ЕС могут затронуть лишь один крупнотоннажный российский проект – завод «Ямал СПГ», откуда газ поставляют в Европу.

Также у нас есть два среднетоннажных проекта — это «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и «Газпром СПГ Портовая», но они производят примерно по 1 млн тонн СПГ в год, в то время как «Ямал СПГ» — около 20 млн тонн СПГ в год. При этом в Европе обсуждали два варианта санкций – либо полный запрет на импорт СПГ из России в страны ЕС, либо запрет на его перевалку. Так что нужно будет дождаться решения и посмотреть, какие конкретно санкции это будут. Но, с одной стороны, введение полного эмбарго было бы логично с политической точки зрения – вот, мол, мы, европейцы, не покупаем российский СПГ. А, с другой стороны, с экономической точки зрения, это было бы болезненно для самого Евросоюза, ведь Россия в настоящее время является вторым по объемам поставщиком СПГ на европейский рынок. Соответственно, в случае введения эмбарго ЕС нужно будет найти замену российским поставкам, значит, нужно будет платить больше, чтобы привлечь большие объемы американского или, например, катарского СПГ. Таким образом, введение эмбарго подстегнет рост цен. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Возможный запрет на перевалку российского СПГ также невыгоден ЕС, отметил аналитик.

«Тут речь идет о том, что в Европе потребляются не все объемы газа, приходящего туда с «Ямала СПГ». Когда наш танкер арктического класса отгружается в европейском порту, то после этого он уходит за новой партией, а газ из европейского порта забирают танкеры уже неарктического класса и везут его на азиатские рынки. И если европейцы запретят соответствующие операции, то это будет означать, что таким образом они просто запрут еще большие объемы российского газа на своем рынке. Продавцы российского газа с «Ямала СПГ» смогут просто сказать, что не будут ничего перегружать, а будут продавать все в Европе. Кроме того, перевалка газа с «Ямала СПГ» зачастую осуществляется с одного танкера на другой в акватории Мурманской области, так что возможный запрет не стал бы очень болезненным для проекта», — отметил специалист.



С политической точки зрения введение запрета на перевалку российского СПГ в Европе «выглядело бы сомнительно», добавил Юшков.

«Получается, что европейцы вводят санкции против России с целью ей навредить, но на самом деле запирают наш газ на своем рынке и покупают его еще больше. Ведь газ же не останется у них, его купят, значит, они дают нам еще большую долю рынка и еще больше будут платить «Ямалу СПГ». С политической точки зрения все это выглядит довольно сомнительно, так что не факт, что вариант с запретом на перевалку утвердят», — считает специалист.



Санкции против российского СПГ в любом случае не станут серьезным ударом по экономике страны, добавил Юшков.

«Какими бы ни были санкции, надо понимать, что в России вообще нет экспортной пошлины на СПГ. Плюс такой сложный и дорогостоящий проект, как «Ямал СПГ», ранее получил налоговые льготы, его на 12 лет освободили от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и ряда других, то есть у него все налоги либо обнулены, либо существенно снижены, поэтому бюджет государства оттуда практически ничего не получает и не будет получать еще лет 6 или 8. Таким образом, с точки зрения доходов государства ситуация с СПГ-проектами вообще не важна. Да, нам выгодно, чтобы они работали, чтобы бюджет начал что-то получать оттуда через несколько лет. Но здесь и сейчас с точки зрения текущих доходов бюджета даже полная остановка СПГ-проекта ни к чему бы ни привела... Когда американцы вводят санкции против российского СПГ – это понятно, тут есть хоть какая-то логика. Они просто расчищают рынок сбыта для своих проектов. Но когда это делают европейцы, то это выглядит очень странно. России как государству – это абсолютно не важно, а себя они лишают объемов. То есть это совершенно нелогичные действия», — заключил эксперт.



Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила санкции против РФ после обещания ЕС не принимать меры против АЭС «Пакш-2».