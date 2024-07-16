Россия ожидает новую «номинацию» в черный список ФАТФ

Обсуждение внесения Российской Федерации в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) продолжается. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

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Чиновник уточнил, что Россия на сегодняшний день приостановила деятельность на площадке организации. Уже на седьмом по счету пленарном заседании ФАТФ рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более серьезных санкций. Речь в том числе идет о включении страны в черный список группы.

Чиханчин добавил, что следующее пленарное заседание ФАТФ запланировано на декабрь 2024 года, и Росфинмониторинг ожидает новую «номинацию» на санкции.

По словам Чиханчина, Россия продолжает работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, стране, вероятно, удастся удержать позиции.

Россия была исключена из ФАТФ в феврале 2022 года, но не была включена в черный список организации из-за вето Китая и Индии. В черный список организации внесены КНДР и Иран.

18 июня ФАТФ лишила Российскую Федерацию руководящих и консультативных функций из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.