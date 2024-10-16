Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.

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Известно, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, пройдет 22 октября. На нем обсудят внесении России в черный список группы.

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До этого Росфинмониторинг раскрыл последствия решения о статусе России в ФАТФ. В ведомстве заверили, что эта мера не повлечет за собой ограничения.

24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. Россия сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.