В России пообещали, что антиотмывочная система продолжит быть эффективной

Российская антиотмывочная система соответствовала и продолжает соответствовать международным стандартам. Об этом говорится в телеграм-канале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

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По данным ведомства, это подтверждает как оценка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году, так и оценка, которую проводили другие международные эксперты.

«Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной — понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в Российской Федерации принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют», — пояснили специалисты федеральной службы.

При этом в Росфинмониторинге указали на то, что стратегических недостатков системы никто не выявил, а именно это должно являться основанием для включения в черный список.

В федеральной службе особо подчеркнули, что РФ добросовестно сотрудничает в сфере противодействия финансированию терроризма.

При любом решении ФАТФ насчет внесения России в черный список антиотмывочная система продолжит так же эффективно функционировать, заверили в Росфинмониторинге.

Участником международной антиотмывочной группы Россия стала в 2003 году. Во время пленарного заседания 2023 года ФАТФ приостановила членство страны.

Пленарное заседание ФАТФ пройдет 21-25 октября. Там ФАТФ может включить Россию в свой черный список. Мера может быть применена из-за того, что Москва, по утверждению Киева, якобы ведет активное сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм. Включение РФ в черный список может осложнить платежи, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. .