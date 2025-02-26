В ЦБ дали прогноз по темпам роста цен в ближайшие месяцы

Текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Годовая инфляция в 2025 году будет выше октябрьского прогноза Банка России, учитывая больший масштаб перегрева экономики и более высокую инфляцию в конце 2024 года, чем оценивалось ранее. При этом по-прежнему ожидается, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий", - отмечается в документе.

Согласно данным ЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в 2025-2026 годах. На последнем заседании прогноз по инфляции в 2025 году повышен на 2,5-3 п.п., до 7-8%, из-за более высокой фактической инфляции в конце 2024 года - начале 2025 года, чем прогнозировалось в октябре 2024 года.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и останется на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Рост цен на минимально необходимый человеку набор товаров и услуг, так называемая «инфляция для бедных», в декабре 2024 года в России достиг примерно 16 процентов в годовом выражении. Об этом говорится в новом обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Общий рост оказался более чем в полтора раза ниже — в районе десяти процентов. В январе 2025 года разрыв немного уменьшился, но все равно остается очень высоким.

В список товаров и услуг, который учитывается в показателе, входит набор продовольствия без животного масла, алкоголя и ряда других продовольственных товаров, медикаменты, моющие средства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

На формирование разрыва влияет рост цен на продовольствие, который стабильно значительно опережает инфляцию в секторе непродовольственных товаров и услуг. Так, по данным Минэкономразвития, к 17 февраля продовольственная инфляция разогналась до 11,47 процента в годовом выражении, а на некоторые продукты цены выросли на десятки процентов.

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В России ожидается заметный рост цен предстоящей весной. Об этом в интервью NEWS.ru заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, давление на стоимость товаров окажут повышение бюджетных расходов и рост налогов.

«Рост цен придется, скорее всего, на весну, и они будут расти довольно активно, – предупредил он. – Проблема заключается в том, что на этот год запланирован очень высокий объём бюджетных расходов, и эти бюджетные расходы одновременно запланированы с ростом налогов».

Одновременно через государственные расходы в страну поступает огромное количество денег, которые идут на рынки. Это давит на цены вверх, потому что спрос за счёт этого увеличивается.

Особенно ощутимым рост цен, подчеркнул эксперт, будет в сфере продуктов питания. По карману россиян также ударит покупка товаров, в производстве которых задействован импорт.

«Если говорить о продуктах питания, то, скорее всего, всё то, где будет задействован импорт, будет расти, потому что импорта явно не хватает. А так как импортных товаров становится на рынке меньше, то вслед за ними будут дорожать и отечественные товары, потому что спрос на них будет повышаться, так что цены будут расти на всё», – резюмировал Кульбака.

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В России может подорожать хлеб. Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили о возможном подорожании своей продукции. Об этом пишут «Ведомости». Два источника рассказали, что пекари известили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12 процентов. Причиной этого называют рост цен на сырье, изменения в стоимости складской и транспортной логистики, а также увеличение налоговой нагрузки. Сейчас ретейлеры изучают поступившие к ним документы.

Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала года находилась на уровне 5–7%.

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Часть товаров в России подешевели вопреки инфляции, наблюдающейся в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что самое большое снижение цен (12,5 процента) произошло у таблеток «Синупрет». Препарат «Арбидол» упал в цене на 10,1 процента. Помимо того, стоимость куриных яиц за десяток также подешевела на 11,2 процента.

Также снизились цены на планшеты, некоторые смартфоны и смарт-часы, отмечает издание.

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Снижение ключевой ставки может привести к уменьшению темпов инфляции, предположил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, полуторагодовой период высокой ключевой ставки стал причиной жестких условий по кредитам для бизнеса, проценты по ним превышают рентабельность многих компаний, поэтому растут цены и инфляция остается высокой.

«Сейчас по кредитам высокие ставки, и компании берут их для развития. Таким образом, цены растут. Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен», — сказал Морковкин «Газете.ру».

По словам экономиста, нынешняя ситуация в корне отличается от краткосрочного повышения ключевой ставки, которое действительно может привести к охлаждению рынка, уменьшению экономической активности и замедлению инфляции. Так произошло в 2022 году, когда ставка была повышена до 20% на два месяца, а потом ЦБ снизил ее.

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Петр Щербаченко, занимающий должность доцент Финансового университета при правительстве РФ, пообещал скорое замедление инфляции в стране. По его словам, это произойдет в марте-апреле.

Повышение общего уровня цен на товары и услуги в России начнет замедляться в начале весны. По словам Щербаченко, снижения уровня инфляции стоит ожидать в марте-апреле 2025 года. Об этом пишет издание "Газета.ru".

– Это может произойти уже в марте-апреле 2025 года, при этом за март инфляция может составить до 1–1,2% вследствие преобладания проинфляционных факторов. К ним относятся стимулирующая спрос бюджетная политика, продолжающееся оживление экономической и потребительской активности на фоне роста доходов и дефицита на рынке труда, – сообщил эксперт.

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Минэкономразвития России не исключает, что уровень инфляции в стране в 2025 году может быть в диапазоне 7-8%. Об этом журналистам заявил глава МЭР Максим Решетников, комментируя прогнозные ожидания ЦБ РФ.

"Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз. Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом", - сказал министр.

Согласно опубликованному в 2024 году макроэкономическому прогнозу, министерство ожидало, что уровень инфляции в России в 2025 году стабилизируется на отметке в 4,5%, а в 2026-2027 годах будет на уровне 4%.