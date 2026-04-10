Финансовый аналитик Сергей Сувёров в разговоре с Рамблером объяснил снижение курса доллара к рублю и дал прогноз по курсу американской валюты в обозримой перспективе.

Ранее расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей впервые со 2 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, которые приводит РИА Новости. Согласно сведениям, актуальным на 10:06 по московскому времени, американская валюта подешевела на 23 копейки в сравнении с предыдущим закрытием и установилась на отметке в 76,94 рубля.

Эксперт выделил два ключевых фактора, определяющих текущую динамику курса.

Первый фактор — приостановка бюджетного правила до лета. Это означает, что Минфин пока не будет покупать валюту, даже при высоких ценах на нефть, и это поддерживает рубль. Второй фактор — сама высокая цена на нефть. Важно учитывать, что поступления от неё идут с временным лагом — примерно полтора‑два месяца. Из‑за этого уже сейчас увеличивается предложение валюты, что тоже способствует укреплению рубля. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Аналитик подчеркнул, что текущее укрепление рубля носит неустойчивый характер.

«Если на Ближнем Востоке будет заключено мирное соглашение, цена на нефть может опуститься до 80 долларов за баррель. Тогда предложение валюты уменьшится — и рубль вновь начнёт ослабевать. Но, скорее всего, это произойдёт ближе к лету», - сказал Сувёров.

Назван предел падения доллара

По словам эксперта, в обозримой перспективе курс будет колебаться в коридоре 75–78 рублей за доллар — при сохранении текущей геополитической обстановки. При этом в вопросах инвестирования в доллар Суверов рекомендует ориентироваться на сроки.

«В краткосрочном плане лучше всё‑таки хранить деньги в рублёвых активах с учётом высоких ставок, но в долгосрочном плане доллар сохраняет позиции как инструмент валютного инвестирования», - заключил специалист.

