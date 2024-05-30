В России оценили рост цен на вино

В среднем за год российское вино подорожало на 5-7 процентов, импортное — на 10-20 процентов. Об этом в интервью РБК рассказала президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева.

Рост цен на зарубежную продукцию объясняется повышением пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов в августе прошлого года, отметила она. В результате в 2023 году продажи вин из Европы и США выросли на 9 процентов в денежном выражении, но в натуральном — только на 4 процента. При этом вин из Италии и Франции было куплено меньше, чем годом ранее.

Из-за повышения стоимости с полок российских ретейлеров исчезает дешевое европейское вино по цене до 500 рублей за бутылку, и эту нишу стали занимать отечественные виноделы. По словам Лобачевой, российская отрасль активно растет не только в ассортименте, но и качестве вин. При этом российское вино также растет в цене — из-за изменения ставки акциза. С мая этого года для тихих вин она увеличилась с 34 до 108 рублей, для игристых — с 45 до 141 рубля за литр. В среднем за год российское вино подорожало на 5-7 процентов, импортное — на 10-20 в зависимости от страны происхождения, рассказала президент компании.

Читать новость полностью

Во втором полугодии 2024 года недорогое вино из Италии, Испании и Франции вырастет в цене в российских магазинах на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом рассказал исполнительный директор одной виноторговой компании Александр Липилин в беседе с "Газетой.ру".

По словам Липилина, в июле-декабре средняя цена такой бутылки составит 750 рублей. Однако рост цен на вино начнется уже в мае. Эксперт отметил, что на это повлияли повышение с августа прошлого года пошлин на вино из недружественных стран, повышение акцизов с 1 мая 2024-го, а также курс валюты и изменение цен самих производителей.

Виноторговец добавил, что больше всего повышение заметно в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю.

"Вина из Аргентины, Чили, ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку", – прокомментировал Липилин.

В целом, по подсчетам эксперта, в среднем ценовом сегменте повышение по странам будет равномерным – примерно на 20%.

"Бутылка, стоившая 1 000 рублей, вырастет в стоимости до 1 200 рублей. То есть чем дороже вино, тем ниже будет процент повышения его стоимости к 2023 году", – заключил Липилин.

Читать новость полностью

Российские власти рассматривают возможность дальнейшего повышения ввозных таможенных пошлин на импорт вина. Об этом заявил начальник управления ФТС России Максим Чмора на форуме «Неделя российского ретейла», передает «Российская газета».

«Вопрос обсуждается на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Главный вопрос заключается в пороге повышения пошлин», — отметил он.

В августе 2023 года Россия уже подняла пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Однако эта мера не остановила рост импорта. Если в апреле 2023-го в РФ ввезли 18 млн л таких вин, то в апреле нынешнего года — уже 35 млн л.

Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить пошлины для недружественных стран до 50%, а для стран НАТО — до 200%.

«Добрая воля и кольт работают лучше, чем просто добрая воля», — сказал тогда исполнительный директор АВВР Алексей Плотников, пишет издание.

В Министерстве финансов РФ считают преждевременным дальнейшее повышение импортных пошлин на вина из недружественных стран. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает "Интерфакс".

По его словам, сначала необходимо проанализировать результаты действия введенных с 1 мая повышенных акцизов на виноградную продукцию.

"Полагаем, что надо сначала помониторить ситуацию, насколько эффективно будут "работать" повышенные акцизы, потом уже принимать решения по повышению пошлин", — пояснил Сазанов.

Он обратил внимание, что одновременный существенный рост акцизов и таможенных сборов может привести к чрезмерному удорожанию алкогольной продукции для потребителей.

"На данном этапе предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, и потом уже принимать решение по пошлинам. Нужно мониторить ситуацию, вот это мы предложили", — отметил замминистра.

С 1 мая 2024 года в России акцизы на вино были увеличены в три раза по сравнению с предыдущим уровнем. Ассоциация виноградарей и виноделов предлагала также резко, в 10 раз поднять пошлины на импорт вина из стран НАТО, доведя их до 200%, для защиты внутреннего рынка.

Предложение об установлении ввозных пошлин для вина из стран НАТО на уровне в 200 процентов является контрмерой на действия западных стран, которые ввели масштабные санкции в отношении ряда категорий российской продукции. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов РФ (АВВР) Алексей Плотников, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, подобная инициатива позволит парализовать импорт винодельческой продукции из стран Североатлантического альянса. В то же время такая мера не является рыночной. Но, как подчеркнул Плотников, она не является «атакующей».

«Предложенная нами (АВВР — прим. «Ленты.ру») инициатива повышения пошлин на 200 процентов, безусловно, не рыночная, безусловно, парализующая ввоз из этих стран, но она является контрмерой», — резюмировал Плотников.

Он добавил, что поддерживать бизнес с контрагентами из стран НАТО в настоящее время «довольно странно со всех точек зрения». В то же время предложенная АВВР мера может стать ответом на блокирование поставок оборудования, средств защиты растений для российских виноделов со стороны западных партнеров по уже оплаченным контрактам.

«То есть нас сначала просто жестко кинули, а теперь призывают — давайте по-рыночному», — заключил Плотников.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, заявила, что предложение АВВР о повышении ввозных пошлин на вино из недружественных стран до 200 процентов направят на рассмотрение в правительственную подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию. В свою очередь, в Федеральной таможенной службе уточнили, что подобная мера, по сути, будет носить запретительный характер. На этом фоне принимать окончательное решение по этому вопросу пока преждевременно, заключили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин распорядился направлять на нацпроект по туризму не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран. Такое поручение, как сообщается на сайте Кремля, дано главой государства по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

"Правительству РФ обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Срок исполнения указан до 1 ноября 2024 года.

В России рестораторов обяжут включать в меню вино отечественного производства. Это вопрос уже обсуждают Минпромторг, Минсельхоз РФ и представители общепита.

Как рассказал в ходе форума "Неделя российского ритейла" глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, рестораторам придется выделить квоту в меню для российских вин. На данный момент речь идет об обязательной доле в 10–20% от общего количества наименований вина в меню. Пока что идет разработка соответствующего законопроекта, его положения уточняются.

По словам чиновника, планируется назначить единую стартовую цифру, которая будет повышаться со временем. Новая обязанность спровоцирует производителей, дистрибьюторов и торговые сети более тесно взаимодействовать друг с другом.

Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян отметил, что рестораторы в регионах уже включают в винные карты до 70% отечественных вин, однако в столице еще остается фокус на стремлении заработать на импортных напитках, пишут "Известия".

При выборе вина в магазине в первую очередь нужно обратить внимание на то, как оно хранится, рассказали "РГ" эксперты.

Так, не стоит покупать вино, которое подверглось воздействию прямого солнечного света или находилось рядом с батареей. Из-за света и тепла вкус и качество напитка могут ухудшиться, пояснил винный эксперт и бар-менеджер гастроквартала "Три Вокзала. Депо" Святослав Ротарь.

Также, по его словам, важно положение вина на полке.

"Если бутылка закупорена натуральной пробкой, лучше всего, чтобы она все время хранилась в горизонтальном положении, потому что так пробка не рассыхается. В противном случае вино начнет окисляться. Если же пробка из пластика, то вино можно хранить вертикально", - сказал эксперт.

Он отметил, что со временем количество вина в бутылке уменьшается: часть вина испаряется, другая впитывается пробкой. Если соблюдать правила хранения, то потеря объема будет небольшой. Но если условия хранения нарушены, вино может испаряться быстрее. В освободившееся место проникает кислород, вино окисляется быстрее, чем нужно, стареет и вскоре погибает.

"Покупая вино, подумайте, для какого случая вы его выбираете", - говорит винный эксперт и автор книги "Винология. Записки профессионального гурмана о лучшем из напитков и культуре его потребления" Владимир Щекин.

Он подчеркнул, что белые вина обычно сочетаются с рыбой, морепродуктами и птицей, в то время как красные лучше подходят к красному мясу и блюдам с богатыми соусами.

"Кстати, если у вина есть медали международных конкурсов вина и оценка международных винных критиков (Роберта Паркера, Джеймса Саклинга, Тима Аткина и других), то, скорее всего, оно понравится и вам", - добавил Владимир Щекин.

Винный эксперт Александр Стрельников рекомендует обратить внимание на танины и кислотность, указанные на этикетке. Танины придают вину сухость и вяжущий вкус, в то время как кислотность обеспечивает вкус свежестью и яркостью. По его словам, вина с высоким содержанием танинов, такие как Каберне Совиньон или Неббиоло, могут быть более вяжущими на вкус, в то время как вина с высокой кислотностью, такие как Шардоне или Рислинг, могут казаться более освежающими.

Эксперты также предупредили, что не все вина становятся лучше с возрастом. Иногда "передержанное" вино бывает опасно для здоровья, рассказал эксперт Святослав Ротарь. Так, 90% вин нужно употребить в течение года, у 5-10% вкус становится лучше через год, и лишь 1% вин становится качественнее спустя 5-10 лет.

Есть вина, которые со временем могут стать более сложными и интересными, уточнил эксперт Александр Стрельников. Он пояснил, что они производятся из сортов винограда с высоким уровнем танинов, кислотности и концентрации фруктовых ароматов. Со временем танины смягчаются и становятся менее заметными, что делает вино более мягким и округлым на вкус. К сортам винограда, которые хорошо стареют, относятся Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, Неббиоло и Риоха.