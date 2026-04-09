Что такое акции и какими они бывают

Акция — это ценная бумага, которая даёт вам долю в компании. Купив акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса.

Что вы получаете как совладелец

Право на часть прибыли — это называется дивиденды.

Право голоса на собрании акционеров. Чем больше акций, тем весомее голос.

Право на часть имущества компании, если её ликвидируют.

Акции выпускают только акционерные общества (АО). Сами бумаги существуют исключительно в электронном виде — ни одной физической акции в руках у вас не будет. Все записи ведутся в депозитариях и на бирже.

Важно. Ваши права зависят от типа акций, которыми вы владеете.

Какими бывают акции по объёму прав

Обыкновенные

Самый распространённый тип. Вы имеете голос на общем собрании акционеров.

Сколько дивидендов получите — заранее неизвестно. Сначала совет директоров предлагает сумму, потом собрание акционеров утверждает её. Всё зависит от того, какую прибыль получил бизнес. Компания может отказаться от выплаты дивидендов и направить всю прибыль на развитие.

При ликвидации бизнеса владельцы обыкновенных акций получают имущество в последнюю очередь. Сначала компания отдаёт долги кредиторам и расплачивается с владельцами привилегированных акций.

Привилегированные

Также можно встретить название «префы». Как правило, такие акции не дают права голоса. Но есть исключения: когда компанию реорганизуют, ликвидируют или когда она перестала платить дивиденды (если это прописано в уставе).

Дивиденды более предсказуемые:

держатели «префов» имеют приоритет при выплате по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

выплаты могут быть фиксированными — конкретная сумма или процент от номинала.

Если компанию ликвидируют, владельцы «префов» получают свою долю раньше, чем владельцы обыкновенных акций.

В кризис привилегированные акции часто дают более высокую дивидендную доходность, чем обыкновенные.

Какими ещё бывают акции

По форме размещения и обращения

Публичные . Торгуются на бирже. Их может купить любой инвестор: как физическое, так и юридическое лицо.

. Торгуются на бирже. Их может купить любой инвестор: как физическое, так и юридическое лицо. Непубличные. Распределяются внутри закрытого акционерного общества. Просто так на рынке их не купить.

По классу эмитента (кто выпустил)

«Голубые фишки» — это акции крупнейших и самых надёжных публичных компаний. Менее рисковые активы с относительно невысоким потенциальным доходом.

— это акции крупнейших и самых надёжных публичных компаний. Менее рисковые активы с относительно невысоким потенциальным доходом. Акции второго эшелона — компании со средней капитализацией (то есть средним размером). Стоимость бумаг может сильно и быстро меняться. Это делает инструмент более рисковым, но и допускает более высокий потенциальный доход.

— компании со средней капитализацией (то есть средним размером). Стоимость бумаг может сильно и быстро меняться. Это делает инструмент более рисковым, но и допускает более высокий потенциальный доход. Венчурные и спекулятивные — акции небольших, часто молодых компаний. Очень высокий риск, но и потенциальный доход может быть многократным. Торговля этими бумагами не рекомендована для новичков на рынке.

Посмотреть класс актива можно на сайте Московской биржи по уровню листинга.

Как можно заработать на акциях

Есть два основных способа.

Дивиденды — компания делится частью своей чистой прибыли с акционерами. Обычно это происходит раз в год, реже — раз в полгода или в квартал. Рост цены — вы купили акцию дёшево, а продали дороже. Разница и будет вашим доходом.

Можно получать и то и другое одновременно. А можно и потерять, если цена упадёт ниже покупки.

Акции и облигации — две главные ценные бумаги на бирже. Разница принципиальная: владелец акции — совладелец бизнеса, а не кредитор, и компания не обязана возвращать номинал. Доход зависит от рыночной цены и дивидендной политики.

