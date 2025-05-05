Что могут и что не могут забрать у должника судебные приставы

Если человек перестаёт платить по долгам и суд принимает решение в пользу кредитора, к работе приступают судебные приставы. Незнакомые со спецификой их работы люди часто пугаются, что уже на следующий день у них заберут всё, что есть в доме. На самом деле у приставов есть чёткий перечень прав, обязанностей и ограничений. Рассказываем, какое имущество может попасть под арест, а что защищено законом.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Кто такие приставы и когда они приходят

Приставы — это сотрудники федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые исполняют решения судов. Они могут действовать только после того, как вынесен судебный вердикт и открыто исполнительное производство.

ФССП работает с любыми «просуженными» долгами:

просрочками по кредитам;

неуплаченными алиментами и налогами;

штрафами ГИБДД;

неоплаченными коммунальными услугами;

компенсациями ущерба по искам граждан и организаций.

Штат ФССП насчитывает десятки тысяч приставов-исполнителей по всей России. В 2024 году они взыскали с должников почти 1,3 триллиона рублей в рамках примерно 73 миллионов исполнительных производств.

Если у человека есть ценные активы, уклониться от взыскания практически невозможно. При отказе должника заплатить добровольно пристав может наложить арест на его имущество и счета, ограничить ему выезд за границу или временно лишить водительских прав.

Однако арест счетов или вещей ещё не означает их безвозвратной потери. Даже в этом случае должнику сперва дают время (5 дней) на погашение обязательств. И только если он не сделает этого, имущество изымут и продадут на аукционе.

Что могут забрать у должника

Перечень имущества, которое могут взыскать за долги, достаточно широк. Главное условие — оно должно принадлежать самому должнику. Деньги, ценные вещи и другие активы его родственников и любых третьих лиц взысканию не подлежат, даже если находятся в квартире должника.

Есть нюанс: если имущество приобретено в браке, судебные приставы могут инициировать выделение доли должника в нём — 50% или меньше, в зависимости от режима собственности и наличия законодательных ограничений, — с его последующей продажей. В соответствии со статьёй 34 Семейного кодекса РФ имущество супругов, приобретенное в браке, — это их совместная собственность. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

По закону взысканию подлежат деньги на любых счетах и картах, кроме:

Соцвыплат (материальная помощь, детские пособия и так далее).

Компенсаций за вред здоровью (но нужно подтвердить происхождение платежей).

Если речь идёт не о накоплениях, а о регулярных платежах вроде зарплаты, приставы могут удерживать их только частично — до 50% в общем случае и до 70% при взыскании, например, алиментов или компенсации ущерба от преступления.

Наличные. При личном досмотре приставы могут изъять сумму свыше прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2025 году общероссийский минимум составляет 19,33 тысячи рублей. Если у должника есть иждивенцы, изъятию подлежит то, что останется после вычета прожиточных минимумов на всех них.

Обычно изъятие наличных происходит при личном визите приставов к должнику, например домой или на работу. В этом случае обязательно участие понятых, разъясняет Ярослав Земсков.

Деньги могут быть обнаружены в кошельке, сейфе или других местах хранения. Их изъятие рекомендуется оформлять актом, так как оно означает совершение действий по погашению задолженности, и должник вправе получить копию документа. Если у должника имеются наличные деньги не только в российской, но и в иностранной валюте, последние подлежат изъятию только в случае недостаточности суммы в российских рублях для взыскания долга. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Приставы также могут взыскать:

Недвижимость, если она не единственная. Единственный объект могут забрать, только если это предмет ипотеки и банк выиграл суд. Автомобиль, если это не средство передвижения инвалида. Домашнюю технику и мебель, без которых должник может обойтись в быту. Предметы роскоши — дорогую электронику, ювелирные изделия (кроме обручальных колец и нательных крестов), коллекции часов и так далее. Долю в бизнесе, ценные бумаги, если должник является предпринимателем или инвестором.

Изъятие доли в бизнесе возможно, если имущества должника недостаточно для погашения долга. Процедура включает оценку доли, обращение на неё взыскания через суд и принудительную продажу с торгов. Если устав общества запрещает отчуждение доли третьим лицам, то согласно п. 2 ст. 25 ФЗ № 14 от 08.02.1998 приставы взыскивают её стоимость через выплату от лица других участников общества или самой организации. Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

Из всего перечисленного приставов в первую очередь интересуют деньги. Их проще всего изъять и направить на погашение долга. В этом случае не потребуется описывать вещи, оценивать их, вывозить и организовывать торги. До взыскания имущества или имущественных прав дело доходит, только если средств у должника нет.

Чего забрать не могут

Перечень имущества, которое защищено от взыскания, указан в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

Пристав не может изъять:

Единственное жильё , если оно не находится в залоге. Причём закон защищает даже элитную недвижимость, но многое здесь зависит от её площади. Если размер квартиры или дома значительно превышает нормы (например, 200 квадратных метров на одного человека). Такое жильё могут признать излишним для должника. После этого жильё продадут и на вырученные деньги купят ему объект попроще. Это происходит не слишком часто, но подобные случаи бывают в судебной практике, связанной с банкротством.

, если оно не находится в залоге. Причём закон защищает даже элитную недвижимость, но многое здесь зависит от её площади. Если размер квартиры или дома значительно превышает нормы (например, 200 квадратных метров на одного человека). Такое жильё могут признать излишним для должника. После этого жильё продадут и на вырученные деньги купят ему объект попроще. Это происходит не слишком часто, но подобные случаи бывают в судебной практике, связанной с банкротством. Предметы первой необходимости : одежду, обувь, постельные принадлежности, еду.

: одежду, обувь, постельные принадлежности, еду. Минимальный набор мебели и бытовой техники , необходимый для жизни: холодильник, плиту, кровать, стол и подобные вещи.

, необходимый для жизни: холодильник, плиту, кровать, стол и подобные вещи. Инструменты и оборудование , которые используются для заработка, но только если их цена не превышает 10 тысяч рублей. До 2020 года норма была сформулирована иначе: должникам оставляли рабочие принадлежности стоимостью до 100 МРОТ. Тогда нельзя было забрать, например, фотокамеру у фотографа, ноутбук у программиста, авто у таксиста. Сейчас изымать их разрешено, но должники могут оспорить это в судебном порядке. К примеру, в конце 2023 года таксисту удалось обжаловать постановление пристава об аресте машины. Суд счёл, что это только усугубит его проблемы.

, которые используются для заработка, но только если их цена До 2020 года норма была сформулирована иначе: должникам оставляли рабочие принадлежности стоимостью до 100 МРОТ. Тогда нельзя было забрать, например, фотокамеру у фотографа, ноутбук у программиста, авто у таксиста. Сейчас изымать их разрешено, но должники могут оспорить это в судебном порядке. К примеру, в конце 2023 года таксисту удалось обжаловать постановление пристава об аресте машины. Суд счёл, что это только усугубит его проблемы. Средства реабилитации людей с инвалидностью.

людей с инвалидностью. Вещи и питание , необходимые детям. Сюда относятся детская одежда, игрушки, коляски, учебники и так далее.

, необходимые детям. Сюда относятся детская одежда, игрушки, коляски, учебники и так далее. Денежные пособия, алименты, материнский капитал и другие социальные выплаты.

Однако на практике судебные приставы иногда изымают деньги и вещи из этого перечня. Это может быть ошибкой или халатностью как, например, случай инвалида из Красноярска, у которого в начале 2025 года арестовали машину с ручным управлением. Вернуть её удалось с помощью обращения в прокуратуру.

С другой стороны, такое может произойти из-за того, что должник не сумел подтвердить «иммунитет» своего актива. Например, если ежемесячные выплаты из маткапитала поступили на счёт, где также лежат личные накопления, приставы, скорее всего, не будут разбираться в нюансах и арестуют всё. Если владелец счёта потом предоставит необходимые доказательства, часть средств разблокируют.

Ежемесячная выплата из маткапитала: что это, кому положена, как получить

Что с имуществом родственников и совместной собственностью

Иногда приставы приходят по месту регистрации должника, даже если сам он там не живёт. В этом случае уже его родным нужно будет подтвердить, что имущество в квартире принадлежит им.

Это можно сделать, предоставив документы:

свидетельства о праве собственности;

договоры купли-продажи;

товарные чеки;

гарантийные талоны;

прочие бумаги, по которым можно установить владельца.

Если доказательств нет, пристав может посчитать, что имущество принадлежит должнику.

Когда речь идёт о совместном имуществе в браке, оно может быть арестовано пропорционально доле должника, если он не докажет, что не владеет им. Для этого потребуется показать брачный договор или обратиться в суд.

Как избежать ошибочного изъятия чужого имущества:

Хранить документы на имущество (чеки, договоры, свидетельства) там, где оно находится. Особенно важно, если вещи хранятся не по месту регистрации владельца. Оформить долевую собственность, если имущество совместное (например, квартира в браке). Сделать это можно через соглашение или суд. Если пристав всё же описал чужую вещь, её хозяин должен потребовать копию акта изъятия — тот не имеет права отказать.

Далее можно действовать одним из двух способов:

1. Жалоба руководству ФССП. Подавать её нужно старшему приставу или в региональное управление ведомства. Как пояснил Ярослав Земсков, жаловаться самому приставу-исполнителю в этой ситуации бессмысленно: по закону он не может отменить собственное постановление.

К жалобе нужно приложить доказательства того, что имуществом владеет не должник. Важно, чтобы автором обращения выступил именно его настоящий хозяин: это увеличивает шансы на возврат.

2. Иск в суд с требованием исключить имущество из описи на основании ст. 119 закона «Об исполнительном производстве». Его подаёт собственник по месту нахождения изъятых вещей. Должник в этом случае выступает ответчиком, а пристав привлекается как третье лицо.

Если имущество уже продано, то владелец вправе требовать от должника возмещения его полной стоимости имущества и упущенной выгоды, если она была.

Можно ли договориться об отсрочке взыскания

По закону должник может обратиться в суд или в ФССП с ходатайством о рассрочке выплат или отсрочке исполнительных действий. Но чтобы ему пошли навстречу, нужны веские основания.

Это могут быть:

болезнь;

наличие иждивенцев;

тяжелое материальное положение;

обоснование возможности вернуть долг по истечении отсрочки.

Также возможен вариант с добровольным графиком погашения долга — это даёт шанс сохранить имущество и погасить задолженность без изъятия активов. Пристав не обязан идти навстречу, но часто это лучший сценарий для всех сторон.

Передышку должник получит в случае, если исполнительное производство приостановят в связи с оспариванием тех или иных аспектов взыскания.

Вот некоторые варианты:

Подаётся иск с требованием снять арест с имущества (исключить его из описи). Оспаривается оценка арестованного имущества. Должник пытается отменить постановление о взыскании исполнительского сбора.

Если причин для отсрочки исполнительных действий нет, должник может выбрать, каким имуществом готов пожертвовать. Если он, например, не хочет расставаться с автомобилем, то вправе предложить приставам обратить взыскание на бытовую технику, драгоценности или дачу. Главное, чтобы стоимость этих вещей покрывала сумму долга.

Как защитить имущество: законные способы

Приставы обладают широкими полномочиями по взысканию задолженностей, но закон предусматривает и механизмы защиты интересов должников. Главное — действовать оперативно и использовать все предусмотренные законом способы защиты.

Оптимальные стратегии защиты

1. Погашение долга. Самый надёжный способ — договориться о рассрочке платежей через суд. Это позволит сохранить имущество и избежать принудительного взыскания.

2. Добровольная продажа. Если у вас нет возможности погасить долг, рассмотрите вариант самостоятельной продажи части имущества. Это выгоднее, чем принудительная реализация через аукцион, где цены обычно ниже рыночных.

Если ни то ни другое невозможно и дело дошло до описи, сохранить имущество можно в двух основных случаях:

Если по документам вы не являетесь его собственником.

Если имущество относится к категории, защищённой законом от взыскания.

3. Открытие специального счёта. Защитить от взыскания выплаты, которые по закону ему не подлежат, можно с помощью отдельного счёта. Откройте, например, номинальный счёт для зачисления социальных выплат в Сбере и уведомите приставов о его номере. Дополнительным аргументом может стать справка о назначении пособия из органа, который его выплачивает.

4. Судебная защита. Спорить с приставами во время их визита в вашу квартиру бессмысленно, а вот суде — это уместно. Подача исков позволит вам отменить некоторые решения или как минимум выиграть время, за которое вы сможете найти выход из сложившейся ситуации.

Что можно сделать:

Подать апелляционную жалобу на решение суда о признании вас должником.

Если решение уже вступило в силу, можно ходатайствовать о приостановлении исполнительного производства в кассационной инстанции.

Проверьте принадлежность имущества. Если арестованы чужие вещи, можно оспорить соответствующее постановление.

Если приставы провели оценку имущества, с которой вы не согласны, обращайтесь в суд с требованием её пересмотра.

Всегда получайте копии актов изъятия — это основа для дальнейшего обжалования.

Чего делать не стоит

1. Переписывать имущество на родственников. Столкнувшись с исполнительным производством, некоторые должники пытаются спрятать имущество: переписывают его на родственников, оформляют фиктивную продажу, дарение или даже фиктивные разводы. Такая тактика чаще всего не спасает, а лишь усложняет ситуацию.

Если пристав установил, что должник пытается спрятать имущество, оформив его на третьих лиц, в том числе совершая формальные сделки, на основании ст. 77 ФЗ “Об исполнительном производстве” он обязан оспорить такие сделки и предъявить в суд иск о взыскании имущества должника, которое находится у других людей, или о признании сделки недействительной. Анна Маджар адвокат, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры»

Хотя прямо в законе эта норма не прописана, суды ссылаются на п. 17 ч. 1 ст. 64 закона «Об исполнительном производстве». Он позволяет приставу предпринимать действия, необходимые для исполнения решения суда, включая подачу таких исков. Аналогичная позиция содержится и в ст. 77 того же закона.

Суды в подобных спорах оценивают добросовестность должников при совершении сделок. Приставы могут оспорить как сделки с имуществом, которое было у них на момент возбуждения исполнительного производства, так и операции с имуществом, переданным третьим лицам до его возбуждения. Наталья Гусева адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнёры»

Сотрудники ФССП легко могут отследить любые сделки должника, требующие государственной регистрации, а также движение денег на его счетах. Правом оспаривать их они пользуются далеко не всегда: на это нужно много времени и сил, а приставы обычно сильно загружены.

Оспаривать сделки в ситуации, когда в отношении должника начата процедура банкротства, судебные приставы не могут. Это вправе сделать кредиторы и финансовый управляющий.

Если есть основания полагать, что имущество переоформлено на родственников или иных лиц, чтобы уклониться от погашения долгов, кредиторы вправе потребовать признания таких сделок недействительными. Это регулируется ст. 61.2 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Часто такие сделки сопровождаются очевидными признаками формальности: например, автомобиль оформлен на мать должника, у которой нет водительских прав, а сам должник продолжает активно пользоваться машиной.

2. Прятать вещи. Иногда должники пытаются буквально спрятать имущество: выносят технику из квартиры, перегоняют машину в другой гараж, оформляют фиктивную аренду на третьих лиц. На практике такие действия дают лишь краткосрочную отсрочку и могут привести к гораздо более серьёзным последствиям.

Как пояснила Наталья Гусева, передача вещей третьим лицам не спасает их от взыскания. При наличии сделанной у нотариуса исполнительной надписи или судебного акта пристав всё равно может их изъять. А так как право собственности не переоформлялось, для этого даже не понадобится отдельного решения суда.

Чтобы найти такое имущество, приставы вправе:

Опросить соседей.

Проверить базы данных (например, регистрацию авто в ГИБДД).

Физическое сокрытие имущества не освобождает от обязательств и не защищает от судебного преследования. Наоборот, это может быть расценено как злоупотребление правом или препятствие исполнению решения суда, что усложнит положение должника.

3. Игнорировать уведомления. Даже если вам очень хочется выбросить письмо о возбуждении исполнительного производства в мусорную корзину, делать этого не стоит. Если упустить время, приставы могут перейти к активным действиям и уже вскоре арестовать ваши счета, имущество или применить другие санкции.

Даже если вы считаете решение суда несправедливым, молчание лишь усугубит ситуацию. Лучше сразу оспорить такой вердикт — это сохранит доступ к деньгам и даст время на защиту.

Коротко

Судебные приставы действительно могут арестовать имущество и деньги должника, но действуют строго по закону. Под арест может попасть только то, что принадлежит самому должнику, а не другим членам семьи, если у последних есть подтверждающие документы.

Не подлежат взысканию: единственное жильё (если оно не в залоге), предметы первой необходимости, социальные выплаты, часть зарплаты, рабочие инструменты стоимостью до 10 тысяч рублей. Однако на практике приставы могут арестовать и защищённые активы, если должник не сумеет доказать их статус.

Попытки спрятать имущество — переписать на родственников, вывезти или фиктивно продать — редко бывают эффективными. Приставы могут оспорить такие сделки в суде, а в деле о банкротстве этим займутся уже кредиторы. Если имущество всё ещё используется должником, а не новым «владельцем», это повышает шансы на его изъятие.

Главное, что может сделать должник для защиты — документально подтвердить собственность на вещи, открыть отдельный счёт для соцвыплат, подать жалобу или иск в случае незаконного ареста.

Игнорировать уведомления от ФССП не стоит: это лишь ускорит взыскание. Лучше своевременно ходатайствовать об отсрочке, добровольно предложить план погашения или защищать свои права в суде. Даже в самой сложной ситуации у человека остаётся ряд законных инструментов, чтобы сохранить то, что действительно важно.

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