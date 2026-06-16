Микрозаём: что это такое и стоит ли его брать

По данным Центробанка, в прошлом году микрофинансовые организации (МФО) заняли физическим лицам и бизнесу около 2 триллионов рублей, и сумма продолжает расти. Разберём по пунктам, что такое микрозаймы, когда стоит их брать и как безопасно использовать их для личных финансовых целей.

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Что такое микрозаймы и как они устроены

Как работают микрофинансовые организации

Микрозаём — это небольшая сумма, которую микрофинансовая организация (МФО) даёт в долг на короткое время под высокие проценты. Это происходит намного быстрее, чем оформление кредита в банке, а требований к клиентам МФО предъявляют меньше. Они берут на себя повышенный риск невозврата, компенсируя его высокой ставкой.

Работу микрофинансовых организаций в России регулирует закон «О микрофинансовой деятельности», а сами компании обязаны состоять в государственном реестре Центробанка. Выдавать займы без включения в реестр незаконно.

Микрозаймы должны соответствовать следующим критериям:

Максимальная ставка по краткосрочным займам: 0,8% в день.

Предельная переплата: не более 100% от суммы займа.

Максимальный размер неустойки за просрочку — 0,1% в день от просроченной суммы, если на долг не начисляются проценты. Если они продолжают начисляться, общая неустойка не может превышать 20% годовых.

Эти ограничения Банк России ввёл, чтобы защитить заёмщиков от экстремальных процентов, которые ещё в начале 2020-х достигали 2–3% в день.

Чем МФК отличаются от МКК

В России работают два вида МФО:

МФК (микрофинансовые компании) — крупные участники рынка, находятся под прямым надзором ЦБ. Могут выдавать займы до 1 миллиона рублей.

— крупные участники рынка, находятся под прямым надзором ЦБ. Могут выдавать займы до 1 миллиона рублей. МКК (микрокредитные компании) — мелкие и средние игроки рынка, поднадзорные саморегулируемым организациям. Могут выдавать займы до полумиллиона рублей.

Виды микрозаймов

Самый массовый продукт — PDL-займ («до зарплаты», от англ. payday loan). Это небольшие суммы (до 50 тысяч), выдаваемые на срок до месяца. Именно такие займы оформляют, когда деньги нужны срочно до ближайшей зарплаты. Главное преимущество PDL — скорость оформления. Подать заявку можно онлайн в любое время суток, одобрение часто происходит за минуты. Деньги поступают сразу после этого.

Кроме того, существуют:

Installment-займы — более крупные суммы на срок до года с ежемесячными платежами, как у обычного кредита.

Кредитный лимит — аналог кредитной карты: вам одобряют сумму, которую можно тратить частями.

Чем микрозаём отличается от кредита

Хотя микрозаймы и банковские кредиты решают одну задачу, между ними есть существенные различия. Их можно сравнить по трём основным параметрам: стоимости, скорости оформления и требованиям к заёмщику.

Стоимость

Основная выгода кредита по сравнению с микрозаймом — его более низкая стоимость. Банки привлекают средства клиентов через вклады и могут выдавать займы на относительно выгодных условиях. Поэтому переплата по кредиту обычно заметно ниже, чем по микрозайму.

Микрозаймы, напротив, относятся к самым дорогим видам заимствований. Более высокая ставка — это плата за доступность: МФО выдают деньги клиентам, с которыми банки предпочитают не работать.

Скорость и удобство

По скорости оформления микрозаймы выигрывают у банковских кредитов.

Банки тщательно проверяют платёжеспособность клиента, его доходы, кредитную историю и другие параметры. В зависимости от суммы и типа кредита рассмотрение заявки может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Подать заявку на микрокредит можно онлайн в любое время суток, а решение нередко принимается всего за несколько минут. Поэтому заметную часть клиентов МФО составляют те, кому деньги нужны срочно и у кого нет времени ждать решения банка.

Условия выдачи

Банки предъявляют к клиентам более строгие требования. Для получения кредита часто требуются подтверждение дохода, стабильная занятость и хорошая кредитная история. Если у вас есть просрочки или высокая долговая нагрузка, вам с большой вероятностью могут отказать.

МФО подходят к оценке заёмщиков более лояльно. В частности, получить микрозаём могут люди с испорченной кредитной историей, нерегулярным доходом или те, кому ранее отказали банки.

Значительная доля микрозаймов оформляется онлайн. Договор заверяется электронной подписью клиента. Однако государство постепенно переводит рынок онлайн-микрозаймов на использование биометрии. Требования различаются в зависимости от типа организации: МФК уже должны использовать её при выдаче онлайн-займов, но штрафы за её отсутствие пока не применяются.

МКК находятся в более мягком режиме регулирования и могут работать без биометрии до 2027 года. Для заёмщиков биометрия означает дополнительную защиту от мошенников, но для оформления займа в будущем потребуется зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе.

Микрозаймы по биометрии: что меняется для клиентов МФО

Кто может взять микрозаём

Требования к заёмщикам у МФО минимальны:

возраст 18–70 лет;

российское гражданство;

именная банковская карта;

номер телефона.

Ранее МФО, как правило, не требовали у клиентов справки о доходах. Но с этого года при сумме займа до 50 тысяч рублей они обязаны проверить доходы заёмщика или ориентироваться на среднерегиональный показатель. Поэтому теперь справка о доходах всё же может понадобиться.

Основные преимущества микрозаймов

Хотя процентные ставки по микрозаймам высоки, в некоторых ситуациях такие финансовые инструменты бывают полезны.

Плюсы микрозаймов:

Скорость оформления и выдачи . Всё происходит день в день. Средства поступают на счёт в течение 15 минут после одобрения — и это в любое время, невзирая на выходные и праздничные дни.

. Всё происходит день в день. Средства поступают на счёт в течение 15 минут после одобрения — и это в любое время, невзирая на выходные и праздничные дни. Демократичные условия одобрения. Микрозаймы доступны даже тем, у кого нет официального подтверждения дохода. Чтобы получить деньги, достаточно предоставить небольшой пакет документов и заполнить онлайн-заявку.

Основные недостатки микрозаймов

Несмотря на существенные преимущества, использование микрозаймов влечёт за собой довольно ощутимые риски:

Очень высокие ставки . Ставка 0,8% в день — это 292% годовых. Для сравнения: потребительский кредит в банке стоит 20–25% годовых. Если взять в МФО 10 тысяч рублей на месяц, то вы переплатите около 2,4 тысячи рублей, или 24% от суммы за один месяц .

. Ставка 0,8% в день — это 292% годовых. Для сравнения: потребительский кредит в банке стоит 20–25% годовых. Если взять в МФО 10 тысяч рублей на месяц, то вы переплатите около 2,4 тысячи рублей, или . Риск долговой спирали . Иногда заёмщики, не имея денег на погашение, берут новый микрокредит для оплаты старого. Это стремительно увеличивает их долговую нагрузку. По статистике, в 2025 году около 30% клиентов МФО имело на руках два микрозайма, а просрочку платежей допускала почти четверть заёмщиков.

. Иногда заёмщики, не имея денег на погашение, берут новый микрокредит для оплаты старого. Это стремительно увеличивает их долговую нагрузку. По статистике, в 2025 году около 30% клиентов МФО имело на руках два микрозайма, а просрочку платежей допускала почти четверть заёмщиков. Ухудшение кредитной истории. Информация о задержке платежа передаётся в бюро кредитных историй и понижает ваш кредитный рейтинг. После нескольких просрочек по микрозаймам получить ипотеку или автокредит становится значительно сложнее.

Как правильно пользоваться микрозаймами

Если вы всё же решили взять микрозаём, вот правила, которые помогут избежать проблем:

Проверьте МФО в реестре ЦБ. Все легальные микрокредиторы внесены в реестр Банка России, никаких других «белых списков» не существует. Найти нужную компанию можно по названию или ИНН. Считайте до подписания. Возьмите калькулятор и заранее посчитайте, сколько будет стоить микрозаём. Если сумма окажется подъёмной, возможно, это оправданный шаг. Если нет, лучше обратиться в другую МФО или поискать иной источник средств. Берите только необходимую сумму без запаса, чтобы не увеличивать переплату. Погашайте займы досрочно — это уменьшает их итоговую стоимость. Платите вовремя — задержка влечёт за собой штрафы и попадает в кредитную историю. Никогда не берите новый микрозаём для погашения старого. Если денег нет, лучше сообщить об этом МФО и попросить о реструктуризации или отсрочке.

Альтернативы микрозаймам

Прежде чем оформлять дорогой микрозаём, стоит рассмотреть другие варианты, которые могут обойтись дешевле или даже вовсе бесплатно:

Кредитная карта с грейс-периодом . Если у вас уже есть кредитка с льготным периодом (обычно 50–120 дней) и вы успеваете вернуть деньги до его окончания, вы не заплатите ни рубля процентов. Минус: оформить карту в момент острой нужды, скорее всего, не получится — лучше иметь её заранее.

. Если у вас уже есть кредитка с льготным периодом (обычно 50–120 дней) и вы успеваете вернуть деньги до его окончания, вы не заплатите ни рубля процентов. Минус: оформить карту в момент острой нужды, скорее всего, не получится — лучше иметь её заранее. Нецелевой кредит в банке. Ставки по потребительским кредитам (20–25% годовых) значительно ниже, чем 292% у МФО. Однако банк потребует подтверждения дохода и хорошую кредитную историю, а рассмотрение заявки может занять несколько дней.

Ставки по потребительским кредитам (20–25% годовых) значительно ниже, чем 292% у МФО. Однако банк потребует подтверждения дохода и хорошую кредитную историю, а рассмотрение заявки может занять несколько дней. Рассрочка в магазине . Если покупка не связана с наличными деньгами, многие магазины предлагают рассрочку без переплаты. Обычно для этого не нужна идеальная кредитная история.

. Если покупка не связана с наличными деньгами, многие магазины предлагают рассрочку без переплаты. Обычно для этого не нужна идеальная кредитная история. Заём у родных или близких. Самый недорогой способ — обычно такие займы выдаются бесплатно или под символический процент. Главное — чётко договориться о сроках возврата, чтобы не испортить отношения.

Стоит ли брать микрозаймы

Микрозаём — это дорогие короткие деньги, которые могут стоить вам до 292% годовых. Переплата при этом ограничена 100% долга.

С 2026 года МФО оценивают платёжеспособность заёмщиков по их доходам или по среднему доходу в регионе. Так что теперь у вас могут попросить соответствующую справку.

Микрозаём имеет смысл брать только в одной ситуации: если взять нужно немного и ненадолго, а вы абсолютно уверены, что вернёте деньги вовремя. Главный риск, о котором предупреждает статистика, — долговая спираль. Почти треть клиентов МФО имеют два займа одновременно, а каждый четвёртый допускает просрочки.

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