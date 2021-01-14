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Credit Suisse спрогнозировал доллар ниже 70 рублей 

Лера Букина 30 минут назад
Согласно прогнозу аналитиков Credit Suisse, в 2021 году российская валюта может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 рублей за доллар, пишет РБК.
Аналитики Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было спровоцировано временными факторами. Речь, по их словам, идет о намерении правительства пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, такими как Кипр, и о резком росте предложения денег.
Эксперт рекомендовал россиянам «держаться от доллара подальше»
Аналитики Bank of America также верят в укрепление российской валюты. Их прогноз на конец 2021 года — 68 рублей за доллар, в среднем за год — 70 рублей. Оптимистичные прогнозы относительно рубля есть и у Deustche Bank: его аналитики в обзоре советуют продавать доллары и называют рубль одной из самых дешевых валют стран с развивающимися рынками.
В то же время опрошенные РБК эксперты придерживаются более консервативных взглядов, допуская умеренное укрепление курса до 70 рублей. При этом они признают, что рубль недооценен.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара в 70-80 рублей и евро за 82-92 рубля в 2021 году.
Комментарии
Рынки , Видео , Bank of America , РБК
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