Credit Suisse спрогнозировал доллар ниже 70 рублей 

Согласно прогнозу аналитиков Credit Suisse, в 2021 году российская валюта может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 рублей за доллар, пишет РБК.

Аналитики Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было спровоцировано временными факторами. Речь, по их словам, идет о намерении правительства пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, такими как Кипр, и о резком росте предложения денег.

Аналитики Bank of America также верят в укрепление российской валюты. Их прогноз на конец 2021 года — 68 рублей за доллар, в среднем за год — 70 рублей. Оптимистичные прогнозы относительно рубля есть и у Deustche Bank: его аналитики в обзоре советуют продавать доллары и называют рубль одной из самых дешевых валют стран с развивающимися рынками.

В то же время опрошенные РБК эксперты придерживаются более консервативных взглядов, допуская умеренное укрепление курса до 70 рублей. При этом они признают, что рубль недооценен.