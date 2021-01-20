Экс-глава Федеральной резервной системы и будущий министр финансов США Джанет Йеллен способна обрушить доллар в долгосрочной перспективе, предполагают аналитики. Об этом пишет «Инвест-Форсайт» со ссылкой на Bloomberg.
Йеллен выступает с инициативой принять дополнительные меры по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, она является сторонницей рыночного курса доллара.
Позиция Йеллен говорит о том, что правительство США не собирается препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, заявил валютный стратег-аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.
«Нынешнему нисходящему тренду доллара ничто не препятствует», — подчеркнул он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российская валюта в 2021 году укрепится до фундаментально обоснованного уровня в 65-70 рублей за доллар США. Такой прогноз приводится в экономическом обзоре Credit Suisse.