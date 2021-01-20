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Йеллен выступает с инициативой принять дополнительные меры по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, она является сторонницей рыночного курса доллара.

Позиция Йеллен говорит о том, что правительство США не собирается препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, заявил валютный стратег-аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

«Нынешнему нисходящему тренду доллара ничто не препятствует», — подчеркнул он.