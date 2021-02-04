Управление энергетической информации Минэнерго США сделало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Так, при позитивном сценарии цена барреля нефти Brent составит $173 к 2050 году. При реалистичном сценарии цена поднимется до $95 за баррель. Что касается негативного сценария, то при нем цена снизится до уровня $48 за баррель, сообщает ТАСС.

Перед пандемией Минэнерго США полагало, что цена нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при реалистичном — $105 по курсу доллара за 2019 год.