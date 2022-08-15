Названы причины ослабления курса рубля

Финансовый аналитик Александр Джиоев назвал причины ослабления рубля. По его словам, основным фактором может служить допуск нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ). Ослабить национальную валюту также могло сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку». Об этом специалист рассказал в ходе разговора с «Лентой.ру».

«На данный момент мы видим небольшое ослабление рубля, что может быть связано с допуском нерезидентов в облигации федерального займа», — заявил Джиоев.

По последним данным Центробанка, доля всех нерезидентов, как из дружественных, так и из недружественных стран, в ОФЗ составляет 17,6 процента или 2,8 триллиона рублей, сообщил финансовый аналитик. При этом, их участие в рынке корпоративных облигаций минимальна.

«Сейчас на рынок облигаций допустили нерезидентов из дружественных стран — при этом какой-либо статистики только по их доле на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций нет. Таким образом, сложно дать однозначный ответ, как сильно отреагирует рубль только на допуск нерезидентов, так как оценить размер потенциального навеса предложения затруднительно», — пояснил экономист.

Джиоев предположил, что не все нерезиденты захотят продавать российские облигации. Вполне вероятно, что некоторые, напротив, приступят к их покупке, заключил он.

Некоторые американские банки возобновили работу со сделками по российским облигациям, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным агентства, речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc — это представители ряда крупнейших финансовых организаций США.

«Некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще рад банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах», — указано в сообщении.

Ссылаясь на держателей российских бумаг и электронные письма о проведенных сделках, агентство приходит к выводу, что банки работают в режиме глобальных санкций, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложной ситуации. Эти данные подтверждают Jefferies Financial Group Inc.

Ранее стало известно, что Московская биржа допустит иностранцев к совершению сделок на рынке облигаций с 15 августа.

Старший риск-менеджер компании «Алго Капитал» Виталий Манжос спрогнозировал падение курса рубля по отношению к доллару осенью. О своих предположениях он рассказал агентству «Прайм».

По мнению Манжоса, это может произойти по нескольким причинам, в частности, из-за снижения цен на нефть и введения нового бюджетного правила.

«Однако увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ России было бы неверно», — отметил он, пояснив, что данная закономерность работает при свободном доступе иностранных инвесторов на российский финансовый рынок, а также при возможности вывода средств без риска заморозки активов.

На данный момент этого не происходит, добавил эксперт.

Манжос подчеркнул, что сейчас практически невозможно предсказать динамику курса российской валюты. По его словам, помочь ему могли бы высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров. Риск-менеджер рассказал, что, исходя из технической картины, в ближайшие несколько недель доллар будет стоит 55-68 рублей.

«Поводом для выхода из указанного коридора способны стать очень важные экономические или внешнеполитические новости», — заключил эксперт.

В конце июля этого года аналитики предрекли падение рубля до 70,1 рубля за доллар к концу 2022 года. Они сообщили, что этому поспособствуют, в том числе, планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля на 5–7%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, доля вложений нерезидентов из дружественных государств не превышает 10% от всего объема облигаций федерального займа во владении нерезидентов. Таким образом потенциальный объем на продажу ОФЗ может составить 140–280 млрд рублей, но не все 2,8 трлн рублей, которые были у нерезидентов на момент конца февраля 2022 года.

Кочетков добавил, что на фоне понижения ставки Центрального банка России ожидается снижение доходностей ОФЗ, но к ним может возникнуть интерес со стороны инвесторов за счет развития торговых отношений, валютных ограничений и инфляций в дружественных странах.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации намерено возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются чуть ли не единственной защитой рубля от геополитических и санкционных рисков. Вторую неделю у доллара не получается серьёзно оторваться от уровня 60 рублей, отметил он в беседе в агентством ПРАЙМ.

Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается, — считает Бабин.

По мнению эксперта, ослабление рубля возможно, когда закончится поддержка нефтяных цен.

Ранее стало известно, что Дмитрий Бабин заявил: рубль всё ещё поддерживают положительное сальдо торгового баланса, а также значительный доход, получаемый компаниями от экспорта. Ситуацию может изменить серьёзная рецессия, которая понизит спрос на энергоносители, отметил он. Бабин напомнил, что на поддержку рубля влияет перевес предложения валюты над спросом.

Сложившаяся в российской экономике ситуация, вызванная западными санкциями и другими событиями, подтолкнула некоторых представителей общественности задуматься над принципами изменения курса рубля. В связи с этим и начали появляться мысли о том, оптимальнее всего со стороны ЦБ было бы установить фиксированный курс рубля. Но на самом деле, не все так просто.

На сегодняшний день ЦБ придерживается модели плавающего курса рубля, который формируется как средневзвешенная цена валюты по всем операциям на Московской бирже с 10:00 до 15:30 часов предыдущего дня. То есть, на текущий курс непосредственно влияют объемы торгов и курсы, по которым они проходят. Они же, в свою очередь, зависят от соотношения спроса и предложения на валюту.

Поэтому в Центробанке уверены – сохранение плавающего курса рубля является наиболее эффективным вариантом регулирования на текущий момент. Только так можно защитить экономику от неожиданных потрясений. Тем более, по словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, российская экономика только начала стабилизироваться, а потому переходить к фиксированному курсу рубля нельзя.

Другие эксперты тоже полагают, что нынешний плавающий курс рубля — это лучшее решение для участников рынка. Ведь реагируя на изменения текущего курса, они могут вовремя подстраиваться под новые условия. В то же время, руководитель направления аналитики и исследований Accent Елена Михайлова считает, что плавающий курс позволяет придерживаться эффективной денежно-кредитной политики и справляться с инфляцией.

Отметим, что большинство экономистов также придерживаются мнения о том, что валютный курс должен устанавливаться по рыночным правилам. Нынешняя модель позволяет сохранить уже привычную схему, где курс — своего рода зеркало экономики. И, как известно, он меняется в зависимости от изменения спроса на валюту и ее предложения. Даже сейчас можно наблюдать дисбаланс на рынке в сторону продажи иностранной валюты, что приводит к укреплению рубля. Стоимость экспортируемых нефти и газа продолжает расти, а объемы импорта на российский рынок все еще не восстановлены из-за западных санкций.

А если говорить о банках, то официальный курс ЦБ мало на что влияет с точки зрения рынка. Ведь у финансовых организаций есть возможность покупать валюту дешевле, а продавать ее дороже, что особенно актуально для покупки-продажи наличной иностранной валюты.

Банк России установил на 16 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,3747 рубля, что на 47,54 копейки выше предыдущего показателя.