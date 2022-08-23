Как указывает главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман, решение НКЦ по отказу от долларов для обеспечения обязательств по сделкам, является страховочной мерой в условиях нарастания санкционных рисков.

«Существует опасность блокировки счетов и операций НКЦ в долларах, подобно тому, как ранее европейскими структурами были заблокированы счета и находящиеся на них ценные бумаги Национального расчетного депозитария (НРД)», — указывает он.

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Ранее на сайте Московской биржи было размещено сообщение, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестанет принимать доллары США для обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. «Ограничения будут действовать на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов, а также на срочном рынке», — указывается в публикации.

Как напоминает собеседник «Свободной прессы», НКЦ, проводящий клиринговые расчеты по операциям с валютами на бирже, последовательно снижает долю «токсичных» валют в обеспечении по сделкам: «С 15 июня он не принимает евро в качестве обеспечения, то есть залога по сделкам. При этом доля долларов в этом качестве также с июля последовательно уменьшалась — со 100% до 80%, затем до 50%, до 25%. И вот теперь американская валюта также полностью исключается из обеспечения. Тем самым НКЦ предохраняет себя и своих клиентов от гипотетических потерь средств».

Экономист подчеркивает, что данный шаг идет в русле общего тренда по вынужденной «дедолларизации» финансовых рынков: «Он заставляет брокеров и клиентов перестроить структуру обеспечения по своим операциям. Теперь в большей степени будут использоваться альтернативные активы».

Интенсивность действий на бирже эта мера не понизит, но, в то же время, увеличит востребованность других валют, убежден главный аналитик TeleTrade.

«Носит ли принимаемое решение временный характер? Думаю, при ослаблении указанных рисков клиринговый центр вернулся бы к приему долларов и евро. однако санкции и их негативная динамика, вероятно, сохранятся очень надолго. Может быть, даже на много лет. Поэтому меру нужно рассматривать по известному выражению Альберта Нока: „Нет ничего более постоянного, чем временное“», — подчеркивает Марк Гойхман.

Национальный клиринговый центр (НКЦ), который входит в группу Московской биржи, перестанет принимать в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Ограничения вступают в силу с 29 августа, следует из сообщения центрального контрагента.

"С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО): на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…" — говорится на сайте НКЦ.

Возможная доля доллара в обеспечении будет снижена с 25% до 0%. Месяцем ранее НКЦ дважды снижал долю доллара в качестве валюты обеспечения в таких сделках: с 18 июля она была снижена со 100% до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа — до 25%. НКЦ — "Национальный Клиринговый Центр" — выполняет функцию клирингового центра, осуществляя распределение прав и обязательств участников торгов.

Ключевой задачей НКЦ является обеспечение стабильности и надежности торгов за счет управления рисками и предоставления оптимизированных клиринговых услуг, позволяющих рационально распределять средства участников торгов.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что нынешняя американская модель мировой финансовой системы «малопригодна к условиям многополярного мироустройства» и Россия будет исключать использование доллара и евро во взаиморасчетах с партнерами.

Валюты США и Евросоюза стали «токсичными» и не способными гарантировать стабильность здоровых экономических и инвестиционных взаимоотношений России с ее торговыми партнерами.

По этой причине Россия будет исключать использование этих валют во взаиморасчетах и переходить к использованию нацвалют. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах», - сообщил замглавы МИД России.

В интервью ТАСС он отметил, что нынешняя американская модель мировой финансовой системы «малопригодна к условиям многополярного мироустройства». Панкин добавил, что теперь она - инструмент для достижения политических целей одной группы стран.

Также он отметил, что многие страны задумались о дедолларизации, глядя на санкционное давление на Россию.

«Вполне очевидно, что в текущих условиях Запад намерен и дальше злоупотреблять своим привилегированным положением. Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета. Как оказалось, задача - вполне решаемая при наличии политической воли», - подытожил замминистра Александр Панкин.

Ранее на Западе предсказали упадок доллара после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобные изменения назвали крайне значимым шагом для Европы и других стран в упразднении гегемонии США. Пользователи посчитали случившееся надеждой на то, что однополярный мир уйдет в прошлое.

В сентябре тенденция к снижению курса рубля может усилиться. Такое заявление сделал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что рубль укрепит свои позиции в связи с подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа. Доллар упадет до отметки ниже 55 рублей. Однако после этого отечественная валюта может пойти на снижение. Зварич указал, что постепенное падение курса рубля началось в июне. При этом валютный курс ежемесячно устанавливается выше достигнутого в июне минимума, что свидетельствует об установлении некоего ценового равновесия.

Зварич также рассказал, что осенью спрос на российскую валюту может увеличиться, так как растут объемы поставок товаров в Россию. Эксперт также указал, что некоторые импортеры могут озаботиться созданием резервов под будущие поставки. Такая мера еще больше увеличит спрос с их стороны, подчеркнул он.

К концу осени пара доллар/рубль может закрепиться выше 70 рублей, резюмировал Зварич.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что смягчение ограничений на вывоз валюту за пределы РФ, постепенное восстановление поставок за границу, а также возвращение резидентов из дружественных стран на российский рынок давят на рубль.

ЦБ повысил официальный курс доллара и понизил официальный курс евро на среду. Доллар вырастет на 15 копеек до 59,90 руб., евро подешевеет на 20 копеек до 59,33 руб. Это следует из статистики, которую публикует регулятор.

По данным Мосбиржи на 16:04 мск 23 августа, доллар стоил 59,81 руб., евро – 59,26 руб. Американская валюта в ходе торгов подешевела на 6 копеек, европейская – на 19 коппек.

Ранее инвестиционный стратег финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru», что падение курса доллара, который днем 18 августа снизился до 59,48 руб., произошло по двум причинам. Во-первых, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Во-вторых, приближается конец налогового периода, и компании продают валюту.