Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал вступление в силу решения стран Евросоюза и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. По его словам, текущий уровень потолка цен не должен повлиять на продажи российской нефти марки Urals, однако российским компаниям придется перенаправлять поставки более дорогостоящего сорта ESPO.

Учитывая, что текущий потолок цены примерно соответствует либо, по отдельным оценкам, существенно выше среднерыночной цены продажи российской нефти марки Urals, то для российских поставщиков в ближайшие недели, видимо, ничего не изменится. Как и для европейских компаний, занимающихся страхованием и грузоперевозками.



Никто не обязывает компании где-либо фиксировать и придерживаться потолка цен. Просто контрагенты российских компаний в Европе либо заключают с ними сделки на осуществление фрахта или страхования, либо не заключают, исходя из своих собственных соображений, включая потолок цен. Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Специалист отметил, что, учитывая потолок цен в 60 долларов за баррель, российские компании будут продавать нефть Urals по рыночной цене, а европейские судовладельцы и страховые компании продолжат оказывать им услуги, исходя из того, что стоимость нефти будет ниже установленного ограничения.

"Изначально США и в целом страны G7 рассчитывали как раз на то, что исходный уровень потолка цены будет относительно комфортным для российских компаний с тем, чтобы они не сильно сокращали поставки нефти на мировой рынок. Они стараются избежать роста цен из-за дефицита российской нефти", — подчеркнул аналитик.

Вместе с тем специалист обратил внимание на то, что ситуация может измениться в середине января, когда ЕС планирует в первый раз пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть.

"Основная проблема для стран G7 заключается в том, что им будет политически сложно уговорить государства Восточной Европы, входящие в ЕС, повышать потолок цены, если будут расти мировые цены на нефть, на другие сорта - Brent, WTI и прочие.



С понижением цены согласятся все, кроме Греции, Мальты и Кипра, которые осуществляют фрахт российской нефти. Но их голоса, видимо, мало что значат в рамках ЕС.



Но готовы ли страны G7 к повышению цены, если того будет требовать рыночная конъюнктура, — это вопрос открытый, в том числе для них самих", — рассказал Белогорьев.

При этом целевой уровень потолка цен лежит ниже 50 долларов за баррель - ближе к себестоимости поставок российской нефти плюс небольшая маржа, предположил аналитик.

"Дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько потолок цены будет соответствовать рыночным ценам. Пока он соответствует - все делают вид, что работают, как работали, что ничего принципиально не меняется. Но если потолок цены в какой-то момент станет заметно ниже рыночной цены на Urals, тогда возникнут все те риски, о которых говорили в последние месяцы: что российские компании начнут резко сокращать поставки, если их не будет устраивать цена, предлагаемая покупателями", — заявил собеседник "Рамблера".

Помимо Urals, существуют и другие сорта российской нефти, в частности дальневосточный сорт ESPO, и с ним с сегодняшнего дня начинаются проблемы, отметил Белогорьев.

"ESPO существенно дороже Urals. Сейчас этот сорт, по данным агентства Argus, торгуется на уровне примерно 75 долларов за баррель. Это заметно выше потолка. И вот объемы ESPO нужно уже сейчас перенаправлять с помощью российских танкеров или теневого флота. То есть все продажи ESPO уже подпадают под потолок цены.



Но все-таки основные объемы российского экспорта - это Urals. И с этим сортом все пока обстоит благополучно", — заключил эксперт.

С 5 декабря Европа официально перестает импортировать российскую нефть, поставляемую морем. Ограничения действуют в рамках шестого пакета санкций, который был принят в июне. Помимо этого, начало действовать решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть - запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости. При этом несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть.