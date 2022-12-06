Россия начала продавать нефть по-новому

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры» — объяснил он решение работать с помощью новых подходов.

Российская нефть будет востребована в мире несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок. Цепочки поставок будут меняться, но никакой трагедии в этом нет, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — отметил он.

Новак напомнил, что Россия — крупнейший поставщик нефти на мировые рынки. Этого топлива в мире не так много, а потому российские энергоресурсы будут востребованы всегда, убежден он.

Вице-премьер признал, что на фоне ограничений стране необходимо будет менять логистические цепочки.

«Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии», — заверил он.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на ввоз сырой российской нефти по морю. В тот же день в ЕС, Австралии и странах «Большой семерки» заработало правило о предельной цене в 60 долларов за баррель для закупки топлива российского происхождения. Речь идет о нефти, которая по морю поставляется в третьи страны.

В Кремле отмечали, что Россия не намерена признавать введенный лимит и уже готовит для Запада ответное решение. При этом в Германии предупредили, что новые санкции приведут к трудностям для жителей Европы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка разрабатывается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрабатываем решение», — сказал Новак.

Он также выразил уверенность, что этот механизм заработает до конца текущего года.

России нужно будет отдельно разбираться с поставками Японии нефти с проектов на Сахалине на фоне поддержки ею потолка цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"С Японией там, по-моему, долгосрочный контракт. <...> Столько неопределенностей и нюансов, надо разбираться в каждом конкретном случае", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках нефти с саалинских проектов в Японию.

Япония ранее присоединилась к инициативе потолка цен на российскую нефть, однако, как заявил МИД страны, ценовой лимит не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта "Сахалин-2". В сообщении МИД страны указывалось, что такое решение принято из соображений национальной энергетической безопасности. США и ЕС по просьбе Токио вывели из-под санкций нефть с "Сахалина-2".

Нефть с проекта "Сахалин-1", участником которого является японский консорциум Sodeco, Япония сейчас не импортирует.

Как пояснял ТАСС японский чиновник, проект "Сахалин-2" обеспечивает почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа, в одном пакете с закупкой которого идет и нефть.

Новак заявлял ранее, что Россия не будет продавать нефть на условиях ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, поскольку это неприемлемо и противоречит правилам рынка и Всемирной торговой организации.

Введение ценового потолка на российскую нефть может привести к росту цен в мире, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это, в свою очередь, повлечёт ещё большее увеличение цен», — заявил Новак.

Российская сторона не приемлет те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным, нерыночным способом, отметил он.

Россия в период с января по ноябрь 2022 года увеличила добычу нефти на 2,2%. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о 488 млн тоннах нефти.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ, вероятно, снизит добычу нефти из-за неопределенной ситуации, но ненамного. Кроме того, Новак отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается высокая изменчивость цен.

«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная. Большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем», - приводит РИА Новости слова Новака.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

«Решения готовятся», - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.

Вашингтон не удивлен реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям», — отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что цель потолка цен состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать топливо в другие страны, добавила представитель американской администрации.

Российский флот танкеров сможет перевозить в Азию порядка 80% текущих объемов морского экспорта нефти из России. Такую оценку озвучил в беседе с ТАСС ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов", — полагает эксперт.

Аналитик также отметил, что две трети танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС, сократившимся с мая на 2,2 млн баррелей в сутки, по подсчетам Международного энергетического агентства, были перенаправлены в Индию, Китай и Турцию.

Накануне газета Financial Times, ссылаясь на экспертов рынка, писала, что для перевозки нефти из России в Индию, Китай и Турцию на фоне санкций закуплены до 109 танкеров. При этом в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Самим же танкерам от 12 до 15 лет, а списать их планировали в ближайшие несколько лет, об этом заявил руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

Потолок цен на российскую нефть, установленный странами «Большой семерки», не устраивает одну жизненно важную группу людей: трейдеров, которые участвуют в поставках сырья на мировой рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках новых санкций любая компания, желающая получить доступ к услугам стран «Большой семерки» (в частности, к европейскому страхованию и судам) для перевозки российской нефти, может сделать это только в том случае, если она платит за груз $60 за баррель или меньше (таков установленный потолок). Инициатива направлена на то, чтобы наказать Кремль путем ограничения доходов от продажи нефти при сохранении экспорта.

Но эта мера беспокоит трейдеров, потому что она не соответствует тому, как закупаются и оцениваются физические поставки сырой нефти в реальном мире. Это создает проблемы в области управления рисками, предупреждают эксперты.

«Физические трейдеры редко торгуют по фиксированной цене, — пояснил главный стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл. — Это гораздо более сложное пространство, где они торгуют формулами и спотовыми дифференциалами».

Из-за введения западными странами ценового потолка на нефть из России стоимость сырья может вырасти в ближайшее время, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По их словам, цена на энергоноситель увеличится до 100 долларов за баррель. Это произойдет в случае, если Москва на законодательном уровне запретит организациям продавать нефть странам, которые поддержали ограничения против России.

В этом случае поставки российской нефти на мировой рынок резко снизятся, что приведет к росту стоимости «черного золота». Однако, если РФ решит перенаправить выпадающие поставки в азиатские страны, то нефть будет стоить около 85 долларов за баррель.

Как напомнил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, аналогично российские власти уже запрещали поставки газа недружественным странам, которые отказывались оплачивать его за рубли.