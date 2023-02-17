Цифровой рубль: названа дата запуска пилотного проекта в банках

Банк России с 1 апреля 2023 года запускает пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублем с участием 13 банков, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность", - сказала она.

Как пояснила Скоробогатова, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля. Она также отметила, что 13 банков прошли все тесты - и технические, и операционные. Регулятор рассчитывает, что они 1 апреля выйдут в пилотный проект с теми клиентами, которых определили.

Ранее Банк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.

Банк ВТБ в 2023 году планирует провести тестирование операций с цифровым рублем среди сотрудников кредитной организации, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников журналистам.

"ВТБ с опережением первоначальных сроков движется к запуску цифрового рубля. Мы провели тестирование операций с цифровыми рублями и покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли. В этом году готовимся тестировать операции с Friends & Family, то есть с сотрудниками нашего банка, - это те, кто начнет на практике платить цифровым рублем", - сказал он.

Печатников уточнил, что клиенты банка смогут начать обменивать безналичные рубли на цифровые в 2024 году.

"Технология обеспечивает высокий уровень безопасности, будет понятной и не потребует от клиентов не потребуют специального обучения", - заверил банкир.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что изменения в законодательство, необходимые для тестирования цифрового рубля на реальных операциях и клиентах, уже подготовлены и будут рассмотрены Госдумой в ближайшее время.

О цифровом рубле

Банк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля в докладе в середине октября 2020 года. Цифровой рубль будет представлять собой третью форму денег и будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Владельцы цифровых денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Тестируя цифровой рубль, ЦБ и участники рынка будут оценивать первоначально его безопасность. Об этом заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается уровня защиты средств граждан на кошельках, это один из приоритетов. Мы с самого начала думаем об этом, с самого начала и прототип с учетом этого выстраивался. Сейчас идет тестирование с банками и дальше поэтапное тестирование на реальных операциях, и мы прежде всего будем смотреть на вопросы информационной безопасности", - сказала она.

Банк России совместно с Минфином к 2024 году подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

ЦБ РФ

"Что касается процесса обсуждения с Минфином платежей с использованием цифрового рубля в части бюджетных каких-то платежей, мы действительно этот процесс начали. Но мы, согласно нашей дорожной карте, с Минфином договорились, что мы будем иметь список этих процессов и срок их запуска в 2024 году. То есть это следующий этап. А этап этого года - мы сосредотачиваемся именно на операциях, которые в первую очередь нужны людям, - это платежи и оплата в торгово-сервисных предприятиях", - сказала она.

Скоробогатова отметила, что ЦБ с 1 апреля запускает пилотный проект по операциям с цифровым рублем с участием 13 банков. На начальном этапе "пилот" будет распространяться на реальные операции и реальных клиентов, но в ограниченном количестве.

Доверие России к доллару как к расчетной единице потеряно. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить", - объяснил он.

Тем не менее, создание цифрового рубля считается "перспективным", считает Силуанов.

Внедрение цифрового рубля несет очевидные выгоды для российской экономики в целом, но в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность банков, следует из исследования "Яков и Партнёры".

Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации

Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем - к такому выводу пришли эксперты "Яков и Партнёры" по итогам анализа банковских систем 75 стран.

Один из главных бенефициаров внедрения цифрового рубля (ЦВЦБ) - регулятор.

"У Центрального банка появляется возможность проводить более эффективную и оперативную денежно-кредитную политику. Эмиссия цифровой валюты производится быстрее и дешевле. Усиливается контроль за использованием бюджетных средств и повышается прозрачность экономики. Клиентам будет удобно использовать единый цифровой кошелек через приложение любого коммерческого банка или другой финансовой организации", - пишут авторы исследования.

При этом офлайн-режим позволит осуществлять безопасные цифровые транзакции без доступа к интернету, отмечается в пресс-релизе.

"Несмотря на очевидные выгоды для экономики в целом, внедрение цифрового рубля в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность игроков рынка. Так, на горизонте 3-5 лет банки могут терять до 50 млрд рублей в год в виде снижения чистого дохода от интерчейнджа и повышения расходов на привлечение пассивов. В свою очередь, потребители могут остаться без кешбэка и других бонусов, начисляемых за покупки", - прогнозируют в "Яков и Партнеры".

В отличие от банков ритейлеры в любом случае выиграют от внедрения ЦВЦБ.

"Общий выигрыш для ритейлеров от снижения эквайринговых комиссий может составить не менее 80 млрд рублей в год", - считают эксперты "Яков и Партнеры".

Тем не менее, как отмечают авторы отчета, для успеха системы важно, чтобы часть выгоды перешла и конечным потребителям. Для этого стоит выстраивать клиентские сервисы, создающие добавленную стоимость (например, "бесшовная" рассрочка, бесплатная доставка и т. д.), - в том числе в партнерстве с банками и другими игроками.