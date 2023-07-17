Экономист допустил укрепление курса рубля в среднесрочной перспективе

Рынок ожидает повышения ставки с 7,5% до 8%. Полагаю, этот сценарий уже заложен в ценах. А если будет более значительное повышение - до 8,5% (на 100 базисных пунктов), то рубль начнет укрепляться. При этом я считаю, что люди не должны обращать внимания на эти колебания. Такие курсы уже были - тут нет ничего необычного. Понятно, что они не очень приятны для тех, кто едет отдыхать за границу или приобретает какую-то импортную технику. Но такова жизнь. Год назад, например, для всего этого был очень комфортный курс.

Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик