Экономист допустил укрепление курса рубля в среднесрочной перспективе
Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, влияющих в настоящее время на курс российской национальной валюты, а также допустил укрепление рубля в среднесрочной перспективе.
В понедельник утром рубль продемонстрировал снижение к основным иностранным валютам. Так, на Московской бирже курс евро превысил 102 рубля впервые с начала июля.
Специалист отметил, что значительное влияние на динамику валютных курсов оказывают ожидания от запланированного на 21 июля заседания директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.
Рынок ожидает повышения ставки с 7,5% до 8%. Полагаю, этот сценарий уже заложен в ценах. А если будет более значительное повышение - до 8,5% (на 100 базисных пунктов), то рубль начнет укрепляться. При этом я считаю, что люди не должны обращать внимания на эти колебания. Такие курсы уже были - тут нет ничего необычного. Понятно, что они не очень приятны для тех, кто едет отдыхать за границу или приобретает какую-то импортную технику. Но такова жизнь. Год назад, например, для всего этого был очень комфортный курс.Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик
В дальнейшем уровень инфляции в России может достичь 6% при таргете ЦБ в 4%, допустил экономист.
"Это не трагично - тем более на фоне оказываемого на Россию санкционного давления", — подчеркнул он.
По словам специалиста, в среднесрочной перспективе рубль станет дороже.
"Это может произойти за счет повышения ставки до уровня 8,75-9% к концу года, за счет улучшения ситуации с бюджетом и с торговым балансом - нефтегазовые доходы должны быть больше. Кроме того, я полностью солидарен с Минфином, который хочет провести секвестр незащищенных статей", — отметил аналитик.
Вместе с тем Разуваев назвал доллар и евро "токсичными" валютами и рекомендовал не рассматривать их в качестве средства для инвестиций, посоветовав хранить накопления в рублях.
"Однако если вы ставите на ослабление рубля, то надо покупать дирхам [ОАЭ] - он привязан к доллару и не несет в себе политических рисков. Также можно посмотреть и на какаю-то экзотику, например, на азербайджанский манат... Но для сбережений есть депозиты и облигации - с валютой лучше не связываться, для инвестиций есть фондовый рынок. И тут надо покупать "дивидендные истории", а также быстрорастущие бумаги сектора информационных технологий", — сказал эксперт.
Ранее 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний дали прогноз, согласно которому совет директоров Центробанка на заседании 21 июля повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых.