Тут важно понимать, что есть технически ограниченные объемы [трубопроводного газа], которые мы в принципе можем поставить. Это где-то 43 млн кубометров в сутки через Украину, а также примерно такие же объемы, которые идут через одну нитку "Турецкого потока". Все остальные газопроводы для доставки газа в Европу использовать невозможно. "Северный поток - 1" не работает. Там сначала была история с турбинами, 3 сентября 2022 года он остановился, а в конце того месяца его еще и подорвали. "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию - ему не дали разрешение, кроме того, одна его нитка также была взорвана. Газопровод "Ямал - Европа" не работает после того, как поляки национализировали долю "Газпрома" в компании-операторе, а Россия в ответ ввела санкции против этого оператора - с ним нельзя иметь дело, соответственно, "Газпром" не может заказывать услуги по транзиту. Плюс Украина в прошлом году перекрыла еще одну нитку газопровода, которая проходит по территории ЛНР. Поэтому сейчас есть неопределенный максимум технических мощностей, больше которого мы качать не сможем. А внутри этого технического объема фактические показатели по транзиту постоянно меняются.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ