Эксперт объяснил рекордные поставки газа из России в ЕС в июле
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером оценил ситуацию с поставками российского трубопроводного газа в европейские страны, а также объяснил данные, согласно которым в июле поставки газа из России в страны ЕС выросли до максимальных значений с августа 2022 года, превысив 2 млрд кубометров.
Тут важно понимать, что есть технически ограниченные объемы [трубопроводного газа], которые мы в принципе можем поставить. Это где-то 43 млн кубометров в сутки через Украину, а также примерно такие же объемы, которые идут через одну нитку "Турецкого потока". Все остальные газопроводы для доставки газа в Европу использовать невозможно. "Северный поток - 1" не работает. Там сначала была история с турбинами, 3 сентября 2022 года он остановился, а в конце того месяца его еще и подорвали. "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию - ему не дали разрешение, кроме того, одна его нитка также была взорвана. Газопровод "Ямал - Европа" не работает после того, как поляки национализировали долю "Газпрома" в компании-операторе, а Россия в ответ ввела санкции против этого оператора - с ним нельзя иметь дело, соответственно, "Газпром" не может заказывать услуги по транзиту. Плюс Украина в прошлом году перекрыла еще одну нитку газопровода, которая проходит по территории ЛНР. Поэтому сейчас есть неопределенный максимум технических мощностей, больше которого мы качать не сможем. А внутри этого технического объема фактические показатели по транзиту постоянно меняются.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Рост поставок российского трубопроводного газа в Европу в июле связан с экономическими факторами, отметил специалист.
"Когда началась жара и засуха, когда много энергии тратилось на кондиционирование воздуха, цены на газ на спотовых рынках пошли вверх. Поэтому европейцам было менее выгодно брать газ на спотовом рынке, чем приобретать его по долгосрочным контрактам с "Газпромом". У российской компании тоже идет привязка цены на газ к спотовому рынку, но с временным лагом - где-то в месяц, где-то в три месяца, где-то даже в полгода. И получилось так, что по контрактам "Газпрома" стоимость газа определялась, исходя из более низких цен на спотовых рынках весной", — объяснил Юшков.
По словам эксперта, в сентябре - октябре можно будет увидеть обратную ситуацию, когда цена на газ в контрактах "Газпрома" будет определяться, исходя из июльских и августовских цен на спотовых рынках.
"Поэтому газ "Газпрома" станет более дорогим. И европейцы встанут перед выбором: брать ли российский трубопроводный газ или же покупать СПГ. Но сейчас такого выбора становится все меньше, поскольку СПГ в больших объемах уходит на азиатские рынки. Там цены на него выше, и все отправляют СПГ туда. Думаю, что в сентябре - октябре произойдет и снижение цен на европейском рынке, и поставки газа из России по трубопроводам сократятся. Катастрофически показатели не упадут, но небольшие колебания будут", — сказал собеседник.
В ноябре - декабре, как отметил эксперт, ситуация с ценообразованием вновь поменяется, и европейцам опять станет выгоднее покупать газ у РФ, нежели на спотовым рынке.
"На "споте" газ уже подорожает, а у "Газпрома" еще нет", — сказал Юшков.
Ранее сообщалось, что расходы России на экспорт нефти по Черному морю вырастут.