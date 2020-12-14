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Россияне не смогут заработать на «праздничных» вкладах 

Лера Букина 33 минуты назад
Многие граждане, которые получили годовые премии и бонусы, ждут, что условия по вкладам тоже станут «праздничными». Таким образом они захотят сохранить денежные средства, а также заработать. Между тем не все банки РФ одобрили идею о введении традиционных «новогодних» вкладов, пишет «Прайм» со ссылкой на данные проведенного РИА Новости опроса крупнейших кредитных организаций в России.
Предложенные проценты гораздо меньше, чем годом ранее. Известно, что из 35 крупных банков новогодние вклады ввели лишь 12. По словам аналитика БКС Егора Дахтлера, на фоне сокращения доходов граждан банки не могут активным образом увеличивать розничное кредитование, по этой причине нет и нужды в «лишних» денежных средствах клиентов.
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Только «Абсолют банк» предлагает самую большую доходность по вкладам среди других — до 7,2%. Но для того, чтобы получить ее, требуется оформление договора страхования жизни или личный пенсионный план. «ОТП банк» предлагает новогодний вклад под 6,5%, Совкомбанк перед Новым годом сделает предложение — вклад под 6%, Промсвязьбанк — под 5,5%.
Кроме того, в ВТБ предлагают депозит по ставке 5,3%, «Зенит», «Ренессанс кредит» и «Почта банк» — до 5,25%. Что касается Сбера, то у его клиентов имеется возможность открыть депозит под максимальную ставку 4% годовых до 15 декабря.
По мнению Дахтлера, положение с низкой доходностью вкладов имеет временный характер. Он также отмечает, что в 2021 году ситуация может нормализоваться.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году депозиты жителей России уменьшились на 8,5 миллиардов долларов. Из-за низких ставок граждане предпочитают вкладываться в рынок недвижимость и уходят в акции.
Комментарии
Личный счет , Видео , Абсолют Банк , Банк ВТБ , Совкомбанк , Промсвязьбанк , ОТП Банк , РИА Новости
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