Мошенники начали вымогать деньги за подорожавшую доставку 

«Лаборатория Касперского» зафиксировала волну рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний о задержке посылок. В них злоумышленники выманивают у жертв средства. Об этом РИА Новости рассказала старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова.
Как отмечается, текст всех писем индентичен: мошенники просят доплатить небольшую сумму денег, чтобы ускорить доставку. По словам Щербаковой, на фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты. При этом письма приходят от имени «Почты России» с подменного домена Mail.ru.
В «Почте России» подчеркнули, что компании известно об этой рассылке, она уведомила об этом компетентные органы и «Лабораторию Касперского».
Популярные сервисы до сих пор остаются мишенью злоумышленников, а в условиях пандемии коронавируса и роста доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны, отметила Щербакова.
«Почта России» использует электронную почту как один из способов взаимодействия с клиентом — информирует о новых сервисах, услугах, функционале и так далее, заявили сотрудники компании. Но «Почта России» отправляет письма исключительно с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru, добавили они.
«Лаборатория Касперского» порекомендовала пользователям быть более бдительными: внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личные данные или выполнить перевод средств, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса и установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России появилась новая мошенническая схема с использованием приставки PlayStation 5. Злоумышленники предлагают на сайте частных объявлений продать приставку по цене выше номинальной, но ниже средней в интернете. Далее совершают грабеж с карт покупателя по отработанной схеме.