Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Мошенники начали вымогать деньги за подорожавшую доставку 

Лера Букина 3 часа назад
Мошенники начали вымогать деньги за подорожавшую доставку
Фото: ТАСС
«Лаборатория Касперского» зафиксировала волну рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний о задержке посылок. В них злоумышленники выманивают у жертв средства. Об этом РИА Новости рассказала старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова.
Как отмечается, текст всех писем индентичен: мошенники просят доплатить небольшую сумму денег, чтобы ускорить доставку. По словам Щербаковой, на фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты. При этом письма приходят от имени «Почты России» с подменного домена Mail.ru.
В «Почте России» подчеркнули, что компании известно об этой рассылке, она уведомила об этом компетентные органы и «Лабораторию Касперского».
Мошенники стали представляться трейдерами Московской биржи
Популярные сервисы до сих пор остаются мишенью злоумышленников, а в условиях пандемии коронавируса и роста доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны, отметила Щербакова.
«Почта России» использует электронную почту как один из способов взаимодействия с клиентом — информирует о новых сервисах, услугах, функционале и так далее, заявили сотрудники компании. Но «Почта России» отправляет письма исключительно с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru, добавили они.
«Лаборатория Касперского» порекомендовала пользователям быть более бдительными: внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личные данные или выполнить перевод средств, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса и установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России появилась новая мошенническая схема с использованием приставки PlayStation 5. Злоумышленники предлагают на сайте частных объявлений продать приставку по цене выше номинальной, но ниже средней в интернете. Далее совершают грабеж с карт покупателя по отработанной схеме.
Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
Комментарии 1
Личный счет , Татьяна Щербакова , Почта России , Лаборатория Касперского , Московская биржа , Mail.ru Group , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение