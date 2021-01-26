Мошенники начали вымогать деньги за подорожавшую доставку 

Как отмечается, текст всех писем индентичен: мошенники просят доплатить небольшую сумму денег, чтобы ускорить доставку. По словам Щербаковой, на фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты. При этом письма приходят от имени « Почты России » с подменного домена Mail.ru

В «Почте России» подчеркнули, что компании известно об этой рассылке, она уведомила об этом компетентные органы и «Лабораторию Касперского».

Популярные сервисы до сих пор остаются мишенью злоумышленников, а в условиях пандемии коронавируса и роста доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны, отметила Щербакова.

«Почта России» использует электронную почту как один из способов взаимодействия с клиентом — информирует о новых сервисах, услугах, функционале и так далее, заявили сотрудники компании. Но «Почта России» отправляет письма исключительно с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru, добавили они.

«Лаборатория Касперского» порекомендовала пользователям быть более бдительными: внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личные данные или выполнить перевод средств, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса и установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.