Пенсионный фонд России сообщил об индексации социальных выплат 

Так, на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, людях, которые подверглись радиации, Героях Советского Союза и России, Героях Социалистического Труда и некоторых других гражданах. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год, уточнили в ПФР.

Также будет проиндексирован на 4,9% входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он полагается всем, кто получает ЕДВ. Он предоставляется услугами либо деньгами. Цена набора с февраля будет увеличена до 1 211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов и другое.

Также в феврале увеличится пособие на погребение, его размер составит 6 424,98 рубля.