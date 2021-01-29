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Пенсионный фонд России сообщил об индексации социальных выплат 

Лера Букина 1 час назад
Социальные выплаты, которые предоставляются Пенсионным фондом РФ (ПФР), будут проиндексированы с 1 февраля, сообщается на сайте ПФР.
Так, на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, людях, которые подверглись радиации, Героях Советского Союза и России, Героях Социалистического Труда и некоторых других гражданах. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год, уточнили в ПФР.
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Также будет проиндексирован на 4,9% входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он полагается всем, кто получает ЕДВ. Он предоставляется услугами либо деньгами. Цена набора с февраля будет увеличена до 1 211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов и другое.
Также в феврале увеличится пособие на погребение, его размер составит 6 424,98 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жители Севастополя, пережившие осаду города во время Великой Отечественной войны, получат от государства единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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