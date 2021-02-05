Траты россиян на электронику в январе выросли на 70% 

Россияне в январе 2021 года потратили на 23% больше на товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный объем трат составил 200 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ВТБ

Отмечается, что больше всего, а именно на 70%, увеличились расходы граждан на электронику и бытовую технику. Что касается выручки ресторанов, то она оказалась на 14% меньше той, что была до пандемии.

По данным ВТБ, оборот магазинов, которые торгуют электроникой, в начале года составил почти 50 млрд рублей. Товары для дома также становятся более популярными. Так, в январе россияне потратили на их покупку почти 17 млрд рублей. Данный показатель превышает прошлогодний на 28%.

В кафе и ресторанах жители России потратили в январе на 14% меньше, чем годом раньше. Объем трат составил 6 млрд рублей. Как и ожидалось, расходы россиян на туры и авиабилеты сократились на 22% в годовом выражении, до 3,4 млрд рублей. На 8% сократилась выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта, составив 22 млрд рублей в каждом сегменте.

Россияне в связи с ограничениями по поездкам сосредоточились на внутреннем потреблении товаров и услуг для дома, говорит президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек . По его словам, электронику и бытовую технику россияне стали покупать больше в январе в связи с длинными каникулами. Что касается ресторанного бизнеса, то Киричек прогнозирует положительную динамику в этом секторе в связи со снятием ограничений с этой отрасли.