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В магазинах «у дома» подорожали масло, гречка и мука 

Лера Букина 26 минут назад
Стоимость продуктов в несетевой торговле в 2020 году выросла на 5,4%. Больше всего рост цен затронул такие продукты питания, как растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс «Эвотор».
Отмечается, что стоимость продуктов за два года увеличилась на 8,8%. В январе 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года цены в «традиционной» торговле стали больше на 0,4%, тогда как годом ранее они, наоборот, уменьшились за январь — на 0,4%.
Эксперты подчеркивают, что самый большой вклад в увеличение индекса в 2020 году внесло растительное масло, подорожавшее в несетевой рознице на 47%. Затем идут консервированные овощи и майонез, подорожавшие на 23% и 18% соответственно, после — пшеничная мука и гречка, подорожавшие за год на 17% и 14% соответственно. При этом минеральная вода уменьшилась в цене на 2%.
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Индекс отражает особенности потребления в минимаркетах — это быстрые покупки нескольких товаров, в частности снеков, говорит директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных Игорь Оганесян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что инфляция в России за неделю со 2 по 8 февраля составила 0,2%. Данные приводит Росстат.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Игорь Оганесян , Росстат , РИА Новости
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