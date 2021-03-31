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Россиян заставят отдавать чужие долги за ЖКУ

Лера Букина
1 час назад
Новых собственников квартир могут обязать оплачивать долги за услуги ЖКХ предыдущих владельцев, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный и направленный в Минстрой ассоциацией «ЖКХ и городская среда».
Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги, в частности, за водоснабжение и отопление.
«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — указал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
Так, Ассоциация «ЖКХ и городская среда» выступила с инициативой распространить правовую конструкцию по передаче задолженности за капремонт к новому собственнику.
Почти за половиной квартир, выставляющихся на продажу в России, числится задолженность за ЖКУ, заявил директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, перед тем, как продавать жилье, ряд собственников все-таки оплачивают все счета.
По мнению Гордеева, благодаря поправкам покупатели квартир будут простимулированы запрашивать у продавцов справки об отсутствии задолженности. При наличии долга покупатель будет заинтересован в его погашении - за счет продавца или скидки на жилье.
Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения долга при продаже квартиры, заявили в ведомстве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что долг потребителей за теплоэнергию составил почти 238 млрд рублей.
Личный счет,Видео,Ильдар Хусаинов,Дмитрий Гордеев,Минстрой,Торгово-промышленная палата,газета "Известия",
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