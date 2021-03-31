Россиян заставят отдавать чужие долги за ЖКУ

Новых собственников квартир могут обязать оплачивать долги за услуги ЖКХ предыдущих владельцев, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный и направленный в Минстрой ассоциацией «ЖКХ и городская среда».

Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги, в частности, за водоснабжение и отопление.

«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — указал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Так, Ассоциация «ЖКХ и городская среда» выступила с инициативой распространить правовую конструкцию по передаче задолженности за капремонт к новому собственнику.

Почти за половиной квартир, выставляющихся на продажу в России, числится задолженность за ЖКУ, заявил директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов . По его словам, перед тем, как продавать жилье, ряд собственников все-таки оплачивают все счета.

По мнению Гордеева, благодаря поправкам покупатели квартир будут простимулированы запрашивать у продавцов справки об отсутствии задолженности. При наличии долга покупатель будет заинтересован в его погашении - за счет продавца или скидки на жилье.

Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения долга при продаже квартиры, заявили в ведомстве.